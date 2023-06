Minister zdrowia: Darmowe leki dla dzieci i seniorów od 1 stycznia 2024 r. lub od września 2023 r.

Analizowaliśmy scenariusz przyjęcia projektu od 1 stycznia 2024 r., ale mamy też wyliczone koszty scenariusza związanego z wprowadzeniem darmowych leków od września tego roku. Jednak data to kwestia decyzji kierownictwa PiS – mówi w wywiadzie dla i.pl minister zdrowia Adam Niedzielski.

fot. i viewfinder / / Shutterstock

Szef MZ w rozmowie z i.pl był pytany o zapowiedziany przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego program darmowych leków dla osób po 65. roku życia i przed 18. rokiem życia.

Minister poinformował, że projekt ustawy w tej sprawie jest już praktycznie przygotowany. "Czekamy na decyzję o jego wejściu na posiedzeniu Rady Ministrów i jego akceptację przez rząd. Analizowaliśmy scenariusz przyjęcia tego projektu od roku 1 stycznia 2024, ale w razie czego mamy też wyliczone koszty scenariusza związanego z wprowadzeniem darmowych leków od września tego roku. Jednak data to kwestia decyzji kierownictwa PiS" - zaznaczył Niedzielski.

Pytany, czy lista darmowych leków jest obecnie poszerzona, minister podał, że lista leków w ramach programu 75 plus obejmuje ponad 2 tys. pozycji.

"Chcemy, żeby lista powiększyła się do ponad czterech tys. leków, czyli tej górnej granicy wszystkich leków, które dziś są refundowane w jakimkolwiek zakresie. Celem optymalnym jest więc podwojenie listy darmowych leków" - zapowiedział Niedzielski.

"Ale, co ważne w ustawie refundacyjnej zamierzamy wprowadzić takie rozwiązania, żeby była nieco większa łatwość poszerzania listy leków refundowanych. Chodzi o to, żeby minister miał pewne możliwości jej poszerzania. Obecnie w zasadzie lista jest rozszerzana tylko na wniosek producentów, którzy nie zawsze są zainteresowani tym, żeby lek wchodził do refundacji. Te 4 tys. leków, które przewidujemy w programie, jest więc na pewno punktem wyjścia, ponieważ lista leków refundowanych będzie się stopniowo poszerzała" - podkreślił szef MZ.

kkr/ pad/