Minister transportu Wielkiej Brytanii podziękował Polsce za pomoc w czasie kryzysu w Dover

Brytyjski minister transportu Grant Shapps podziękował polskim władzom w liście przesłanym na ręce ambasadora RP w Londynie, Arkadego Rzegockiego za pomoc udzieloną w rozładowywaniu zatoru ciężarówek w Dover pod koniec grudnia.

Treść listu ambasada udostępniła we wtorek w mediach społecznościowych.

"Piszę, by wyrazić moją głęboką wdzięczność i uznanie za pomoc zaoferowaną przez polski rząd w złagodzeniu znaczących zakłóceń w hrabstwie Kent w ostatnich tygodniach. Wsparcie polskich Wojsk Obrony Terytorialnej w testowaniu było nieocenione i umożliwiło wielu tysiącom kierowców bezpieczne przekroczenie granicy oraz powrót do ich rodzin tak szybko, jak to było możliwe" - napisał Shapps.

Thank you @grantshapps for the great 🇵🇱-🇬🇧 team work. This crisis has clearly demonstrated the importance of efficient international cooperation. There are still many new challenges ahead of us. Let's remember that we are stronger when we are together 🤝 pic.twitter.com/btHWeNvcmO