Minister rolnictwa: będą potrzebne dodatkowe środki dla rolników

NIEMCY Kolejne protesty rolników w Berlinie. "Osiągnięto punkt zwrotny, który przelał czarę goryczy" W ramach trwających w Niemczech od wielu dni protestów rolników, w piątek zorganizowali oni w Berlinie wiece przed siedzibami partii należących do koalicji rządowej: SPD, Zielonych i FDP. Do stolicy od rana przybyło ponad 300 rolników, mających do dyspozycji ok. 250 traktorów – poinformowała dpa.