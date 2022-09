Minister rodziny: dążymy do tego, aby umowy nieoskładkowane były eliminowane

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

Dążymy do tego, aby umowy nieoskładkowane były eliminowane. Chodzi o to, by rynek pracy był rynkiem pracownika, a za pracowników były odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne - powiedziała we wtorek w Polsat News minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Dążymy do tego, żeby wszystkie umowy, poza umowami o pracę, były eliminowane. Chodzi o to, żeby rynek pracy był rynkiem pracownika i żeby były odprowadzane składki" - powiedziała minister Maląg.

"Musimy przede wszystkim zmieniać mentalność młodego pokolenia. Zależy nam na tym, aby młodzi ludzie już teraz pracując na umowę o pracę mieli odprowadzane składki, aby ich emerytury w przyszłości były odpowiednio wysokie" - wyjaśniła.

Minister podkreśliła, że sukcesywnie wprowadzane są zmiany w prawie zmierzające do tego, aby umowy o zlecenia były oskładkowane i pod kontrolą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Podkreśliła, że Państwowa Inspekcja Pracy kontroluje firmy i sukcesywnie eliminuje sytuacje, w których zatrudniają one ludzi na umowy o dzieło, które mają znamiona umów o pracę.

"Idziemy w dobrym kierunku i na pewno kolejne rozwiązania będziemy wprowadzać" - powiedziała.

Szefowa resortu rodziny zaznaczyła, że trzeci miesiąc z rzędu stopa bezrobocia w Polsce wynosi 4,9 proc. "Pokazuje nam to, że rynek pracy jest stabilny" - podsumowała.(PAP)

Autorka: Katarzyna Herbut

