Minister obrony: Każdy dzień wojny kosztuje nas około 100 mln dolarów

Każdy dzień wojny z Rosją to dla naszego kraju wydatek w wysokości około 100 mln dolarów; są to koszty ponoszone głównie przez obywateli, którzy płacą podatki, ponieważ łączny udział wolontariuszy w finansowaniu sił zbrojnych to zaledwie około 3 proc. - powiadomił w poniedziałek ustępujący minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow.

fot. OLEKSANDR KLYMENKO / / FORUM

Jego zdaniem właśnie dlatego pretensje wobec państwa nie są uzasadnione.

Wszyscy, od przedstawicieli administracji prezydenta do władz lokalnych, słyszą, że wydatki na wojnę pokrywają głównie wolontariusze. Nie, to tak nie działa - powiedział Reznikow w wywiadzie dla agencji Ukrinform.

Szacunkowa wartość pomocy wojskowej, którą władze w Kijowie otrzymały od zachodnich partnerów od początku rosyjskiej inwazji, wynosi prawie 100 mld dolarów - przekazał Ukrinform w niedzielę, również powołując się na Reznikowa. Jak podkreślono, niemal 60 mld dolarów z tej kwoty przekazały Ukrainie Stany Zjednoczone.

W poniedziałek Reznikow złożył w ukraińskim parlamencie (Radzie Najwyższej) prośbę o odwołanie z funkcji.

Dzień wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że na czele resortu obrony stanie Rustem Umierow, dotychczasowy szef Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy. 41-letni urzędnik, z pochodzenia Tatar krymski, uczestniczył w ostatnich miesiącach w kluczowych negocjacjach z Rosją, dotyczących m.in. eksportu ukraińskiego zboża przez Morze Czarne i wymian jeńców. (PAP)

szm/ ap/

arch.