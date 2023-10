Minister obrony Izraela: Hamas rozpoczął wojnę przeciwko Państwu Izrael

Izrael wstrzymał fundusze dla arabskich miast i palestyńskich programów edukacyjnych we Wschodniej Jerozolimie Izraelski minister finansów Bezalel Smotricz zamroził finansowanie arabskich miast i palestyńskich programów edukacyjnych we Wschodniej Jerozolimie, powołując się na względy bezpieczeństwa. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie ostrzegł, że skazuje to młodych Palestyńczyków na: "biedę, przestępczość i terror".