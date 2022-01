Minister klimatu: w 2022 r. przygotujemy konstytucję dla wodoru

PSPA pracuje nad strategią rozwoju nowej mobilności w Polsce do 2030 r.

Minimum 10 mln użytkowników nowych form mobilności w 150 miastach, a także 50-procentowy udział samochodów w pełni elektrycznych we wszystkich flotach carsharingowych - to niektóre założenia strategii rozwoju nowej mobilności w Polsce do 2030 r., którą opracowuje PSPA.