Minister klimatu o sporze ws. Turowa: zależy nam na szybkim porozumieniu

Premier: Ciężko będzie porozumieć się w sprawie Turowa przed wyborami w Czechach

Ciężko będzie doprowadzić do porozumienia w sprawie Turowa przed wyborami w Czechach - ocenił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że Czesi kierują się logiką wyborczą, a jest to logika pozbawiona gotowości do porozumienia.