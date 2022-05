Minister klimatu: Zgodnie z planem 1 maja uruchomiono polsko-litewski gazociąg GIPL

Duński gigant energetyczny Orsted "nie ma zamiaru" płacić w rublach za rosyjski gaz

Duński Orsted nie prowadzi dialogu z Gazpromem, odkąd Rosja zażądała, by zagraniczni nabywcy płacili za gaz w rublach, poinformował firma we wtorek po tym, jak Rosja zapowiedziała, że przerwie dostawy gazu do Polski i Bułgarii.