Minister klimatu: Polska posiada zapasy ropy i paliw na czas kryzysu

Wiceminister Buda: Ograniczymy odbiór surowców z kierunku wschodniego

Ograniczymy odbiór surowców z kierunku wschodniego, z Rosji na tyle, na ile będzie to możliwe, by nie doszło do przerw w dostawach - stwierdził w czwartek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Trwają "rozmowy techniczne" ws. pieniędzy dla Polski z Funduszu Odbudowy UE - dodał.