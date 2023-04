Minister gospodarki Niemiec: Sankcje wobec Rosji są obchodzone

Minister gospodarki RFN Robert Habeck nalega na bardziej konsekwentne egzekwowanie istniejących sankcji wobec Rosji. "Mamy jasne dane, że istniejące sankcje są obchodzone, obchodzone za pośrednictwem krajów trzecich. To nie jest błahe wykroczenie" - powiedział Habeck w drodze powrotnej z dwudniowej wizyty w Kijowie.

fot. LISI NIESNER / / Reuters

"To jest w żaden sposób nie do zaakceptowania i musi być jasne dla wszystkich, że to nie jest gra w chowanego ani błahe wykroczenie; chodzi o sankcje, które ostatecznie mają pomóc w zakończeniu wojny, a każdy, kto je obchodzi, podważa właśnie te wysiłki" - powiedział Habeck, cytowany przez agencję dpa.

Firmy w państwach spoza UE, które nielegalnie przekazywały towary do Rosji, powinny spotkać się z sankcjami, kontynuował Habeck. "Każdy, kto wie o naruszeniach sankcji, musi je również zgłosić, w przeciwnym razie będzie to przestępstwo. W kolejnym pakiecie sankcji należy przyjąć "te i jak najwięcej innych środków" - zażądał.

Habeck opowiada się też za sankcjami wobec krajów, które mimo wojny na Ukrainie pozyskują uran z Rosji. Minister powiedział, że był pytany przez ukraińskich rozmówców, dlaczego zakup rosyjskiego uranu nie został jeszcze obłożony sankcjami. "I myślę, że nie ma na to dobrej odpowiedzi. W pewnym momencie będzie to jednak musiało nastąpić, nawet jeśli oznacza to zmianę dla krajów, które nadal używają rosyjskiego uranu w swoich elektrowniach jądrowych. To jednak wydaje mi się rozsądne, więc będę nad tym pracował" - stwierdził niemiecki minister gospodarki.

Z Berlina Berenika Lemańczyk