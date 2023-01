Minister finansów wskazuje, o ile mógłby wzrosnąć PKB dzięki środkom z KPO

Dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy polska gospodarka w tym roku mogłaby wzrosnąć dodatkowo o 0,6 proc. pkt. proc. PKB - poinformowała we wtorek minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodała, że w kolejnych latach byłby to dodatkowo 1 pkt proc.

fot. Łukasz Dejnarowicz / / FORUM

"Środki z KPO są ważne, bo mają zostać przeznaczone na transformację energetyki, digitalizację, rozwój infrastruktury i zapewnić wzrost gospodarczy w sytuacji spowolnienia. To szansa na dodatkowe 0,6 pkt proc. wzrostu PKB w 2023 r." - napisała na Twitterze minister Rzeczkowska, wskazując na swój wywiad, wyemitowany we wtorek w radiowej Jedynce.

Z wypowiedzi do #SygnałyDnia w @RadiowaJedynka: Środki z #KPO są ważne, bo mają zostać przeznaczone na transformację energetyki, digitalizację, rozwój infrastruktury i zapewnić wzrost gospodarczy w sytuacji spowolnienia. To szansa na dodatkowe 0,6 pkt proc. wzrostu PKB w 2023 r. — Magdalena Rzeczkowska (@M_Rzeczkowska) January 3, 2023

Szefowa MF wskazała w rozmowie, że "kolejne lata to dodatkowe 1 proc. do PKB". Podkreśliła, że środki z Krajowego Planu Odbudowy pozwoliłyby polskiej walucie na umocnienie, a mocniejszy złoty oznacza tańsze surowce energetyczne z importu - głównie ropę naftową.

"Więc im mocniejszy złoty, tym niższe ceny tych produktów i w efekcie też paliw na stacjach benzynowych" - stwierdziła.

Dodała, że umocnienie złotego oznacza tańszy dług, tańszy pieniądz, który Polska może pozyskiwać.

Rzeczkowska powiedziała też, że finansowanie długiem w ramach KPO również jest opłacalne, ponieważ Unia Europejska ma inną pozycję rynkową niż pojedyncze państwa członkowskie.

"Koszt długu, który komisja zaciąga na rynkach międzynarodowych oscyluje w okolicach do 2-2,4 proc. Tymczasem gdybyśmy my, jako Polska, podobne środki chcieli pożyczyć, musielibyśmy za nie zdecydowanie więcej zapłacić. Jeżeli mówimy o euro to nawet do 4-5 proc." - stwierdziła.

Pod koniec listopada 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą ustalenia operacyjne dotyczące polskiego KPO. Jest to techniczny dokument, który określa m.in. jaką dokumentację Polska będzie musiała przedstawić we wnioskach o płatność, żeby udowodnić zrealizowanie każdego z 283 kamieni milowych i wskaźników, jakie mamy w KPO (tzw. mechanizmy weryfikacji).

KE na początku czerwca 2022 r. zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy, co było krokiem w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. Komisja zaznaczyła, że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". (PAP)

pif/ mmu/