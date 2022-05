Minister finansów wskazuje, kiedy inflacja może zacząć spadać

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Pod koniec roku inflacja powinna zacząć spadać - oceniła minister finansów Magdalena Rzeczkowska, w Radiu Warszawa.

"Żyjemy w niepewnych czasach, ale jeżeli wojna się zakończy, nie rozwinie, to jest szansa, że pod koniec tego roku inflacja powinna już zacząć spadać. Wydaje się, że mamy szansę, żeby przyszły rok był lepszy, ale to troszeczkę prorokowanie, bo trudno przewidzieć co będzie się działo w polityce, na świecie" - powiedziała Rzeczkowska.

"Inflacja to przede wszystkim efekt czynników zewnętrznych. Jeszcze przed wybuchem wojny miały miejsce wzrosty cen, one były wywołane m. in. pandemią COVID-19 i tym, że starliśmy się z nią walczyć. Pandemia spowodowała przerwane łańcuchy dostaw, wyższe koszty transportu i już wtedy wyższe ceny energii. Po wojnie to się zwielokrotniło - wojna to również wpływ na łańcuchy dostaw, ceny energii, wpływ pomocy uchodźcom. To wszystko ma przełożenie na ceny" - zaznaczyła minister.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

Przeczytaj także Rekordowy wzrost cen. Inflacja najwyższa od 24 lat

pat/ asa/