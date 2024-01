Minister finansów o podatku Belki i kwocie wolnej. "Zmiany dotyczące podatków chcemy dokonywać w sposób przewidywalny"

PDF DO POBRANIA Podatki i składki w 2024 roku. Zmiany we wskaźnikach księgowo-kadrowych oraz podatkowy rozkład jazdy Od 1 stycznia 2024 roku obowiązuje wiele zmian w podatkach oraz składkach ZUS. Wyższe składki, nowe daniny podatkowe to tylko niektóre zmiany. Zmienia się też termin zapłaty ryczałtu za 2023 rok oraz zmodyfikowane zostały niektóre ulgi podatkowe.