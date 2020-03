Minister finansów: Sytuacja finansów publicznych jest dobra

Sytuacja finansów publicznych jest bardzo dobra, a sektor bankowy pracuje normalnie - zapewnił w czwartek minister finansów Tadeusz Kościński. Szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz podkreśliła natomiast, że pieniędzy w bankomatach nie zabraknie.

"Mamy stabilność finansów publicznych i stabilność w systemie bankowym” - oświadczył Kościński na konferencji prasowej.

Jak dodał, spotkał się w czwartek ze środowiskiem bankowym i prezesi banków zapewnili go, iż sytuacja jest normalna, systemy bankowe działają normalnie, normalnie odbywa się także obrót bankowy.

"Finanse publiczne są stabilne, nie ma powodów na dzień dzisiejszy, by nowelizować budżet" - powiedział.

Dodał, że w kwietniu, przy okazji aktualizacji programu konwergencji MF będzie miał szerszy ogląd na finanse publiczne.

Kościński wskazał, że wpływy podatkowe w najbliższym czasie mogą być trudne do przewidzenia, z uwagi m.in. zwiększone zakupy w ostatnich dniach, które mogą podbić wpływy z VAT.

Minister finansów poinformował ponadto, że według jego informacji nie ma planowanych, czy dyskutowanych żadnych ograniczeń w wypłatach gotówki z bankomatów. Z kolei minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapewniła, że „pieniędzy w bankomatach nie zabraknie” i dodała: "ze względów higienicznych rekomendujemy płatności bezgotówkowe".

Emilewicz apeluje do pracowników, aby pracowali

Apeluję do wszystkich pracowników, którzy są zdrowi, mają z kim pozostawić dzieci w domach, aby pracowali - mówiła Emilewicz. Zwróciła się też do konsumentów, by kupowali racjonalnie.

Szefowa resoru rozwoju na czwartkowej konferencji prasowej zaapelowała do wszystkich Polaków, by – jeśli nie sprawują opieki na dziećmi w związku z zawieszeniem działalności szkół – stawili się normalnie do pracy. Mamy bowiem do czynienia z utrudnioną sytuacją w związku z zamknięciem szkół i koniecznością zaopiekowania się dziećmi, które pozostały w domach - mówiła.

„Wzywam wszystkich pracowników, którzy są zdrowi, by pracowali normalnie. Jest to konieczne, by zapewnić ciągłość produkcji i dostaw w sytuacji, gdy część pracowników korzysta z urlopów opiekuńczych” – powiedziała Emilewicz.

Minister zwróciła się również do konsumentów, by dokonywali zakupów w sposób racjonalny. Wyjaśniła, że na wieść o zagrożeniu koronawirusem Polacy gwałtownie poszli do sklepów i zaczęli kupować towary na zapas. „To zupełnie niepotrzebne. Zapewniam, że zarówno produkcja żywności, jak i sieć dystrybucyjna pracują normalnie" – podkreśliła minister Emilewicz. Dodała, że w środę osobiście sprawdziła łańcuch: producenci – dostawcy – punkty sprzedaży żywności. „Przekonałam się, że cały system działa bez zarzutu” – zapewniła szefowa MR.

Zaznaczyła, że Polska jest jednym z największych producentów żywności w Europie. "Sytuacja jest stabilna, zakłady są w stanie produkować i dostarczać wszystkie potrzebne nam towary" - mówiła.

Dzisiaj, jak powiedziała, "wspólnie musimy zmierzyć się z trudną sytuacją, jaką generuje koronawirus".

