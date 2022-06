Minister finansów: Spowolnienie gospodarcze pomoże w walce z inflacją

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Rząd zamierza bardzo ostrożnie podchodzić do nowych wydatków, ale nie oznacza to likwidacji programów społecznych - powiedziała w trakcie Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

"W MF jesteśmy oczywiście świadomi, że zwiększanie wydatków publicznych może opóźnić schodzenie inflacji na bardziej akceptowalne poziomy i dlatego zamierzamy bardzo ostrożnie podchodzić do nowych wydatków. Nasze plany to ograniczenie wydatków sektora publicznego w stosunku do PKB z 44,4 proc. do 42,4 proc. w 2025 r. Deficyt, który zgodnie z naszymi prognozami to jest 4,3 proc. PKB (w 2022 r. - PAP) w dużej mierze wynika z niestandardowych wydatków, z którymi przychodzi nam się mierzyć. To są wydatki związane z pomocą Ukrainie (....) to są też wydatki związane z ochroną Polaków przed rosnącymi cenami" - powiedziała Rzeczkowska.

"W kolejnych latach mam nadzieję, że te niestandardowe wydatki będą zdecydowanie mniejsze i że sukcesywnie będziemy poprawiać naszą sytuację fiskalną" - dodała. Zgodnie z planami dług całego sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie spadał.

"Planujemy, że w 2025 roku to będzie poniżej 50 proc. PKB. Byłby to na tle Unii Europejskiej bardzo dobry wynik" - stwierdzała.

Minister podkreśliła, że powściągliwość fiskalna nie oznacza zamiaru likwidacji programów społecznych.

Zdaniem minister nadchodzące spowolnienie gospodarcze pomoże w walce z inflacją, ale nie powinno się dopuścić do sytuacji, w której "działania ministra finansów, rządu, NBP zbyt silnie zduszą aktywność gospodarczą".

Dodała, że wobec nadchodzącego spowolnienia kluczową rolę w gospodarce będą odgrywały inwestycje.

Minister poinformowała, że jednym z największych zagrożeń dla rynków finansowych, dla całej gospodarki, jest inflacja.

"Jej przyczyn należy się dopatrywać jednak przede wszystkim czynnikach zewnętrznych, przede wszystkim to są działania Rosji w Ukrainie, które mają wpływ na ceny surowców energetycznych, na ceny żywności" - powiedziała Rzeczkowska.

(PAP Biznes)

tus/ ana/