Minister finansów: Pod koniec stycznia br. budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki

"Szacunkowe dane o wykonaniu budżetu za styczeń pokazują, że mimo ograniczeń związanych z pandemią, wpływy do budżetu pozostają na stabilnym poziomie" - powiedział PAP minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. "Pod koniec stycznia budżet zanotował 6,6 mld zł nadwyżki" - dodał.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez resort finansów, w styczniu br. dochody budżetu państwa były wyższe o 0,4 mld zł, tj. 1 proc. r/r i wyniosły ok. 40,7 mld zł. Dochody podatkowe wyniosły 39,2 mld zł i były wyższe o 1,9 mld zł, tj. 5 proc. r/r. Dochody niepodatkowe były niższe o 1,5 mld zł, czyli 52,1 proc. r/r i wyniosły ok. 1,4 mld zł.

Resort finansów podał, że dochody z VAT w styczniu br. były wyższe o ok. 1,4 mld zł, tj. 6,5 proc. r/r i wyniosły ok. 23,3 mld zł. Dochody z podatku akcyzowego w styczniu br. były niższe o ok. 0,6 mld zł, czyli 11,1 proc. r/r i wyniosły ok. 4,7 mld zł. Z podatku PIT w styczniu br. budżet uzyskał więcej o ok. 0,7 mld zł, tj. o 11,5 proc. r/r - wyniosły one ok. 7 mld zł. Natomiast dochody budżetu państwa z CIT w styczniu br. były wyższe o ok. 0,3 mld zł, czyli o 10,4 proc. r/r i wyniosły ok. 3,5 mld zł.

Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. (PAP)

