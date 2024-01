Minister finansów: Podatek Belki będzie ograniczony. Chcemy stworzyć system zachęt do oszczędzania

Podatek od zysków kapitałowych z całą pewnością będzie ograniczony - poinformował w Programie 1 Polskiego Radia minister finansów Andrzej Domański. Jak wskazał, resort finansów chce stworzyć nowy system zachęt do oszczędzania.

fot. FiPAK / / Forum

"Trwają prace w Ministerstwie Finansów. Tak jak mówiliśmy w kampanii wyborczej, chodzi o ograniczenie podatku Belki, stworzenie nowego systemu zachęt do oszczędzania, czy to na rachunkach bankowych, czy również do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych. To musi być zrobione w sposób odpowiedzialny, tak, żeby banki, biura maklerskie były do tego procesu przygotowane. Będę o tym rozmawiał chociażby ze Związkiem Banków Polskich, aby takie rozwiązania wspólnie wdrożyć" - powiedział minister finansów.

"Z całą pewnością podatek od zysków kapitałowych, zwany podatkiem Belki, będzie ograniczony" - dodał.

Domański informował wcześniej, że w lutym resort finansów przedstawi projekt w tej sprawie.

Zmiany podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) znajdowały się w tzw. "100 Konkretach", czyli programie wyborczym Koalicji Obywatelskiej. KO wskazywała wówczas, że zaproponuje zniesienie tego podatku dla oszczędności i inwestycji, w tym także na GPW, do 100 tys. zł, powyżej 1 roku.

Nowelizacja budżetu jest możliwa, resort finansów musi najpierw dokonać przeglądu dochodów i wydatków - poinformował w Programie 1 Polskiego Radia minister finansów Andrzej Domański.

"Ona (nowelizacja budżetu - PAP) jest możliwa. Musimy jeszcze dokonać przeglądu strony wydatkowej i przychodowej. Natomiast kiedy taka potencjalna nowelizacja będzie miała miejsce, o tym zadecydujemy w najbliższych miesiącach" - powiedział Domański. (PAP Biznes)

pat/ osz/