Minister finansów: Mam nadzieję, że na otwarcie gospodarki nie będziemy musieli czekać całych trzech miesięcy

Ministerstwo Finansów

Mam nadzieję, że za dwa, trzy miesiące będziemy wracali do normalności, a na otwarcie gospodarki nie będziemy musieli czekać całych trzech miesięcy - powiedział w programie “Money. To się liczy” szef resortu finansów Tadeusz Kościński.

Minister poinformował, że obostrzenia są problemem dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców, ale do luzowania obostrzeń mogłoby dojść później niż od 9 kwietnia.

“Nie jesteśmy wyspą, widać że (...) trzecia fala jest dużo mocniejsza niż pierwsza i druga fala i mocniejsza niż większość się spodziewała” - dodał.

Kościński zaznaczył, że cały czas prowadzone są rozmowy z branżami, które lockdown dotknął najmocniej.

“Trzeba im pomóc i rozmawiamy (...) jak możemy dalej pomóc. Ważne jest, żeby ta pomoc była szybka” - podkreślił.

Kościński, odnosząc się do pomysłu wprowadzenia bonu gastronomicznego powiedział, że mógłby on pomóc sektorowi, ale jeśli zostałby wprowadzony, to miałby wpływ na branżę dopiero pod koniec roku, a pomoc jest potrzebna już teraz.(PAP)

