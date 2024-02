Minister finansów: Banki mogłyby płacić wyższą dywidendę

Konto Inteligo – warunki prowadzenia rachunku Konto Inteligo to znany od lat rachunek przeznaczony dla zwolenników obsługi konta za pośrednictwem bankowości internetowej. Mimo iż z upływem lat konto przestało być w pełni wirtualne, to wciąż promowane są czynności wykonywane przez klienta samodzielnie. Konto Inteligo oferuje bezpłatne przelewy internetowe oraz wypłaty ze wskazanych bankomatów. Prowadzenie ROR-u jest bezwzględnie darmowe, a opłata za kartę może zostać zniesiona, co w prosty sposób pozwoli na korzystanie z niego bez ponoszenia żadnych opłat.