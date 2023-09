Minister edukacji broni młodego działacza PiS. Zapowiada wezwanie rektora UW na dywanik

Nie może być przecież tak, że dyskryminowani są ci, którzy mają poglądy chrześcijańskie, konserwatywne, narodowe, a promowani są ci o "lewackich", często nawet obrzydliwych poglądach - powiedział Onetowi szef MEiN Przemysław Czarnek w reakcji na postępowanie dyscyplinarne UW wobec Oskara Szafarowicza. Minister zapowiada wezwanie na rozmowę rektora uczelni.

/ FORUM

Portal podał, że "Oskar Szafarowicz, młody działacz PiS, zamieszczał w mediach społecznościowych kontrowersyjne wpisy dotyczące m.in. posłanki Koalicji Obywatelskiej, której dzieci były ofiarami pedofila". "W marcu br. studenci Uniwersytetu Warszawskiego złożyli petycję o usunięcie Szafarowicza z uczelni" - zaznaczono.

Według Onetu pod koniec sierpnia na UW odbyło się niejawne posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej, która wszczęła dalsze postępowanie dyscyplinarne wobec Szafarowicza. Postawiono mu zarzut: "uchybienia godności studenta". W piśmie wskazano m.in. treści zamieszczane na Twitterze w grudniu 2022 r.

W obronie Szafarowicza stanął minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który zapowiada wezwanie rektora UW "na dywanik". "Marksizm niestety opanowuje uniwersytety w Polsce, w tym Uniwersytet Warszawski. Dlatego po piśmie, które skierowałem do rektora UW, zamierzam zaprosić go na rozmowę i ostro sprzeciwić się tego typu praktykom. To jest bowiem jawne dyskryminowanie studentów ze względu na ich poglądy polityczne" — mówi Onetowi Czarnek.

Zdaniem szefa MEiN cała ta sprawa wygląda, jak "jakiś czarny dowcip lub ponury żart i tylko w takich kategoriach to można traktować".

"Uważam, że pan Szafarowicz jak najbardziej jest w stanie się wybronić. Żyjemy przecież w państwie praworządnym. Nie ma tu miejsca na dyskryminacje. Przecież jeśli pan Oskar Szafarowicz byłby np. członkiem młodzieżówki Lewicy, to za głoszenie swoich poglądów byłby uhonorowany przez tych marksistów medalami. Na tym właśnie polega problem dzisiejszego świata w przestrzeni nauki. Walczymy z tym, a kolejne kroki już jesienią tego roku — po zwycięskich wyborach. Nie może być przecież tak, że dyskryminowani są ci, którzy mają poglądy chrześcijańskie, konserwatywne, narodowe, a promowani są ci o +lewackich+, często nawet obrzydliwych poglądach" — dodał minister.

Jak przekazała Onetowi dr Anna Modzelewska, rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów zakończył już postępowanie wyjaśniające w sprawie Oskara Szafarowicza. "I skierował wniosek o ukaranie do Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów i Doktorantów. Postępowanie toczy się na podstawie obowiązujących przepisów prawa" — podkreśliła.

Modzelewska zaznaczyła, że w trakcie trwania postępowania dyscyplinarnego uczelnia nie komentuje jego przebiegu. To oznacza, że trzeba poczekać na decyzję komisji w tej sprawie lub wynik spotkania Przemysława Czarnka z rektorem.

29 grudnia 2022 r. związany z PiS szef Radia Szczecin Tomasz Duklanowski opublikował materiał, w którym podał informację pozwalającą zidentyfikować syna posłanki PO Magdaleny Filiks jako ofiarę pedofila. Chodziło o sprawę sprzed trzech lat, w której rok przed publikacją zapadł prawomocny wyrok, a sprawca przestępstwa siedział już w więzieniu. Duklanowski w tekście sugerował, że sprawa była tuszowana.

Szafarowicz podawał tekst Duklanowskiego na Twitterze, wprost pisząc m.in.: "Najbardziej wstrząsające jest to, że matka ofiar pedofila z PO (13-letniej poddanej pedofilii córki, 16-let. syna, którego skazany kusił narkotykami) — znana POSŁANKA PO milczy od ponad roku, stawiając karierę partyjną ponad dobrem dzieci. Zmuszona przez władze PO do milczenia". Wpisy później usunął.

Syn posłanki, Mikołaj Filiks, popełnił samobójstwo, o czym Magdalena Filiks poinformowała 3 marca.

"Oskar Szafarowicz to 22-letni działacz PiS, który studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Od dłuższego czasu kojarzony jest głównie ze swojej aktywności w mediach społecznościowych. 22-latek popiera w nich partię rządzącą i bardzo często ostro atakuje opozycję" - napisano na stronie Onetu.

Dodano, że "zrobiło się o nim głośno, kiedy został współprowadzącym uderzającego w opozycję tiktokowego kanału Okiem młodych". "Na Twitterze pisał, że +z dumą+ działa w Forum Młodych PiS, czyli organizacji młodzieżowej tej partii. W marcu otrzymał własny program w Telewizji Republika +Hity w sieci+" - podano w artykule. "W maju tego roku pojawiła się informacja, że otrzymał on posadę w należącym do Skarbu Państwa banku PKO BP, choć nie spełniał wymagań, które dotyczyły posady" - czytamy.

"W sierpniu pojawiły się nieoficjalnie informacje, że Szafarowicz wystartuje do Sejmu z list PiS. Rekomendować miał go osobiście minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ostatecznie Szafarowicz nie znalazł się na listach PiS" - podkreślono. (PAP)

ksi/ par/