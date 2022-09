Minister Rozwoju: Będzie program na oświetlenie zewnętrzne ulic

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Będzie program na oświetlenie zewnętrzne ulic - zapowiedział w środę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Minister pytany był w środę w radiu Zet, co powie samorządom, które chcą wyłączać oświetlenie uliczne. Skąd mają wziąć pieniądze na jego finansowanie w sytuacji, kiedy ceny energii elektrycznej są wysokie.

"Będzie program na oświetlenie zewnętrzne ulic itd. Będą dofinansowywane niskoenergetyczne rozwiązania. Natomiast co do samorządów, to właśnie te rozwiązania, o których mówiliśmy, mają dać środki na wsparcie instytucji samorządowych" - stwierdził Waldemar Buda.

Minister Buda mówił wcześniej w radiu Zet, że na wsparcie samorządów mogą zostać przeznaczone fundusze, które będą pochodzić z opodatkowani firm podatkiem od nadmiarowych zysków.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział w połowie września, że "administracja publiczna, także administracja samorządowa, każda instytucja będzie musiała ograniczyć konsumpcję energii."

"Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne, uliczne to nasz kolejny duży krok - rozwiązanie, które wypracowaliśmy razem z wieloma samorządami i które będzie służyło Polakom i oszczędności energii. To oświetlenie uliczne, oświetlenie zewnętrzne chcemy, aby było zmodernizowane w taki sposób, aby zużywało mniej energii. (...) W całej Polsce rozpoczniemy taki program. Przygotujemy odpowiednie wsparcie dla samorządów, aby jak najszybciej, jeszcze tej zimy przystąpić do realizacji tego programu, który potrwa pewnie kilka kwartałów" - poinformował wówczas Morawiecki. (PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ je/