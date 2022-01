Minister Rau uda się do Wiednia, by rozmawiać o sytuacji wokół granic Ukrainy oraz w Kazachstanie

fot. Hubert Mathis / / FORUM

W perspektywie następnego tygodnia szef polskiej dyplomacji sprawujący funkcję przewodniczącego OBWE uda się do Wiednia, by rozmawiać o sytuacji wokół granic Ukrainy oraz o sytuacji w Kazachstanie - poinformował w piątek wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Wiceszef polskiej dyplomacji pytany był w piątek w TVP Info, czy Polska - która 1 stycznia rozpoczęła prezydencję w OBWE - zaproponuje w ramach Organizacji jakieś rozwiązanie konfliktu w Kazachstanie.

"Minister Zbigniew Rau jako przewodniczący OBWE już wydał w tej sprawie stanowisko organizacji kilka dni temu. W perspektywie następnego tygodnia będą toczyć się rozmowy w Wiedniu, czyli tam, gdzie ta organizacja - OBWE - ma swoją siedzibę. Minister Rau też udaje się do Wiednia" - powiedział Przydacz. Jak dodał, "poza tematyką ukraińską czy bezpieczeństwa wokół granic Ukrainy głównym tematem oczywiście będzie również Kazachstan".

Według Przydacza Polska - pełniąca obecnie prezydencję w OBWE - ma "tu swoją rolę do odegrania", tworząc platformę do dialogu. "Ale pamiętajmy - do tego dialogu potrzebna jest także i wola tamtej strony wewnętrznej, także i władz w Kazachstanie. I o tym jeszcze wcześniej, przed wizytą, przed wyjazdem do Wiednia będzie rozmawiał pan minister Rau ze swoim odpowiednikiem z Kazachstanu" - powiedział Przydacz.

W niedzielę w Kazachstanie wybuchły gwałtowne protesty wywołane podwyżką ceny gazu LNG, używanego do tankowania samochodów, której towarzyszy wzrost cen innych towarów. Uczestnicy protestów rozszerzyli swe żądania, domagając się także odejścia z polityki szefa Rady Bezpieczeństwa kraju Nursułtana Nazarbajewa, który w ich opinii przekazał w 2019 r. władzę prezydentowi Kasymowi-Żomartowi Tokajewowi tylko formalnie. Nazarbajew rządził Kazachstanem od uzyskania przez ten kraj niepodległości od ZSRR w 1991 r. do 2019 r. Po ustąpieniu ze stanowiska prezydenta zachował szerokie wpływy.

Tokajew wprowadził w nocy z wtorku na środę w Ałmaty oraz w obwodzie mangystauskim dwutygodniowy stan wyjątkowy, nakładający m.in. godzinę policyjną. W środę objęto nim także stolicę kraju, Nur-Sułtan. W środę nad ranem Tokajew przyjął dymisję rządu, którego ustąpienie było jednym z postulatów protestujących.

W czwartek do Kazachstanu na prośbę prezydenta Kazachstanu zostały wysłane wojska poradzieckich państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym (ros. ODKB), w tym Rosji i Białorusi. Prezydent Kazachstanu Kasym-Żomart Tokajew wezwał je na pomoc w związku z "zewnętrzną agresją", jak nazwał odbywające się od kilku dni w tym kraju gwałtowne protesty.

1 stycznia 2022 r. formalnie rozpoczęła się roczna prezydencja Polski w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau przez rok będzie sprawował funkcję Przewodniczącego OBWE (Chairperson in Office).

W środę szef polskiej dyplomacji napisał na Twitterze, że jako przewodniczący OBWE ściśle monitoruje ostatnie wydarzenia w Kazachstanie. Rau wezwał do deeskalacji sytuacji oraz do rozpoczęcia dialogu z pełnym poszanowaniem wobec zobowiązań w ramach OBWE.(PAP)

Autorka: Sylwia Dąbkowska-Pożyczka

