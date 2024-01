Minister Obrony Izraela: Wyeliminowaliśmy połowę terrorystów Hamasu w Strefie Gazy

Minister obrony Izraela Joaw Galant powiedział w poniedziałek, że w czasie ofensywy w Strefie Gazy wojsko wyeliminowało - zabiło lub raniło - połowę terrorystów palestyńskiego Hamasu - przekazał portal Times of Israel.

/ Reuters / Forum

"Walczymy w wojnie, która potrwa długo, ale w końcu złamiemy Hamas" - podkreślił Galant. "W terenie wciąż są terroryści, zwalczamy ogniska oporu. To zajmie miesiące, nie dni" - dodał.

Jednocześnie jednak, zdaniem ministra, Hamas i sojusznicze organizacje terrorystyczne "nie mają amunicji, uzupełnień ani dostaw. Jest im coraz trudniej".

W poniedziałek izraelska armia poinformowała, że odkryła kolejny tunel Hamasu w położonym na południu Chan Junus i przejęła go po stoczeniu walki. Tunel został poprowadzony pod cmentarzem Bani Suheila - przekazał dziennik "Jerusalem Post". Siły izraelskie twierdzą, że w tunelu znajdowało się centrum operacyjne i sypialnie, i że był on kryjówką komendanta wschodniego batalionu brygady Chan Junus, skąd dowodził on atakiem 7 października. Konstrukcja została poprowadzona 20 metrów pod ziemią i ma ponad kilometr długości. https://youtu.be/lK1aKGRPL2M

Agencja Reutera poinformowała o działaniach armii Izraela na północy, w mieście Gaza, w którym operacje miały być w dużej mierze zakończone w ostatnich dniach ubiegłego roku. Według mieszkańców, doszło do ostrzału w rejonie szpitala Al-Szifa - przekazał Reuters.

W poniedziałek Hamas przeprowadził kolejny ostrzał rakietowy miast izraelskich, udowadniając, że organizacja terrorystyczna rządząca Strefą Gazy nadal dysponuje wystarczającymi zapasami broni i amunicji, by prowadzić takie ataki.(PAP)

