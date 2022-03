Minister Nowak: Polska zasługuje na miejsce w G20

fot. Marek Wiśniewski / / FORUM

Rosja napadając na Ukrainę złamała zasady współpracy międzynarodowej; dziś nie ma dla niej miejsca w G20 i FSB (Financial Stability Board) ; na miejsce w G20 z całą odpowiedzialnością zasługuje Polska - poinformował minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Minister rozwoju i technologii Piotr Nowak rozpoczął w poniedziałek trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jak przekazał wcześniej resort rozwoju, podczas rozmów minister Nowak poruszy kwestię zacieśniania i rozwoju współpracy transatlantyckiej oraz zaostrzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji.

"Rosja napadając na Ukrainę złamała zasady współpracy międzynarodowej. To podstawa do wykluczenia jej z organizacji gwarantujących międzynarodową stabilność gospodarczą i finansową. Dziś nie ma dla niej miejsca w G20 i FSB" - przekazał cytowany na Twitterze Ministerstwa Rozwoju i Technologii minister Nowak na spotkaniu z przedstawicielem Stanów Zjednoczonych Ameryki do Spraw Handlu ambasador Katherine Tai.

Szef MRiT dodał, że "na miejsce w G20 z całą odpowiedzialnością zasługuje Polska, jako drugi najszybciej rozwijający się kraj na świecie w ciągu ostatnich 30 lat".

W trakcie spotkania z ambasador Tai, szef resortu podkreślił, że "rozbudowa wspólnoty transatlantyckiej i zacieśnienie współpracy są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek". "Rozmowy dotyczyły reformy polityki handlowej między USA i UE, dostępu do surowców i nowych technologii" - czytamy na Twitterze.

Ministerstwo podało na Twitterze, że wcześniej w poniedziałek Nowak spotkał się z wiceprezesem Google Karanem Bhatią. Minister w jego trakcie wskazał m.in., że cyberbezpieczeństwo to kolejny rodzaj broni, dlatego powinniśmy współpracować. "Ostatnie wydarzenia pokazały nam to szczególnie wyraźnie" - wskazał Nowak.

MRiT informowało wcześniej, że celem rozmów Nowaka z przedstawicielami amerykańskiej administracji, międzynarodowych instytucji finansowych i firm będzie pogłębianie polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej, dalsze inwestycje USA w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych branż, w tym technologii kosmicznej. Jednym z ważniejszych tematów zaplanowanych spotkań będzie także pomoc humanitarna oraz wsparcie Ukrainy w kryzysie wywołanym atakiem Rosji.

Agresja Rosji na Ukrainę trwa od 24 lutego. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

