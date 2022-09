Minister Moskwa: Węgiel z importu płynie i będzie płynął

fot. Krystian Maj/KPRM / / Flickr

Węgiel z importu płynie i będzie płynął do kraju - oświadczyła w czwartek minister klimatu Anna Moskwa w Zakopanem. Jak dodała, na rynek powinno trafić ok. 5 mln ton odsianego

Spółki, które otrzymały polecenie importu węgla, zakontraktowały już 80 proc. planowanej ilości. Jest to tyle, że po przesianiu sprowadzonego węgla powinno pozostać ok. 5 mln ton węgla nadającego się do użytku w gospodarstwach domowych - dodała minister. Prezes Rady Ministrów nakazał importowanie węgla spółkom PGE Paliwa i Węglokoks.

Jak przypomniała minister klimatu, że do Polski obecnie jest importowany głównie węgiel z Kolumbii, sprowadzany już wcześniej na cele energetyczne. Jest jednak poddawany procesowi odsiewania, miał energetyczny trafia do spółek energetycznych, a odsiany grubszy węgiel - do gospodarstw domowych. Jak dodała minister, w przypadku węgla Kolumbijskiego grubsza część stanowi ok. 30 proc. "W przypadku Indonezji, Australii i RPA jest to ok. 20 proc" - zaznaczyła Anna Moskwa.

Jak podkreślała, cały proces importu został zaplanowany w ten sposób, żeby na rynek trafiło 5 mln ton przesianego, grubszego węgla. "Te 5 mln ton to jest więcej, niż szacowaliśmy, że rynek potrzebuje" - zaznaczyła minister.

Anna Moskwa poinformowała też, że rząd planuje wprowadzić dodatki energetyczne dla użytkowników pomp ciepła i ogrzewania elektrycznego.

Moskwa: Dla Polski kluczową kwestia ws. energii m.in. nowy system taryf

Dla Polski kluczowe obszary w kwestii cen energii to m.in nowy system wyznaczania taryf, czy zawieszenie ETS-u - powiedziała Minister Klimatu i Środowiska.

"Dla Polski kluczowych jest wiele obszarów natomiast trzy są strategiczne. Pierwszy to jest nowy system wyznaczania taryfy za energię, opłat za energię" - powiedziała minister Moskwa po posiedzeniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność z udziałem przedstawicieli rządu, które odbyło się w Zakopanem.

Wyjaśniła, że obecnie cena energii wyznaczana jest przez najdroższy surowiec w danym momencie na rynku, którym obecnie jest gaz.

"Nasz mechanizm, który proponujemy, jest bardzo prosty. W pierwszej fazie jest to analiza wszystkich ofert które wpływają, wyznaczenie ceny wytwarzania, czyli przyjrzenie się wnętrzu tej taryfy spojrzenie jaka jest faktyczna cena wytwarzania. Następnie wyznaczenie tej średniej ceny na rynku i różnicowanie tych kosztów pomiędzy poszczególnymi źródłami" - powiedziała Moskwa.

Jak przypomniała szefowa resortu klimatu, Polska na arenie europejskiej opowiada się za reformą systemu ETS, która miałaby polegać na zawieszeniu całego systemu, powrotu do ceny prognozowanej przez Komisję Europejską, lub uwolnienie bezpłatnych uprawnień dla energetyki czy ciepłownictwa.

Podkreśliła, że wszystkie te rozwiązania muszą zostać zaakceptowane na poziomie unijnym, aby w Polsce można je było wdrożyć bez naruszania zasad konkurencyjności.

Moskwa: To decyzje podejmowane w UE określają sposób wyznaczania cen energii na rynkach krajowych

Rynek energii jest wspólnym rynkiem europejskim i to tam są podejmowane kluczowe decyzje, które określają sposób wyznaczania cen energii na rynkach krajowych - powiedziała Anna Moskwa.

Szefowa Ministerstwa Klimatu i Środowiska po spotkaniu Komisji Krajowej NSZZ Solidarność powiedziała, że przedstawiła wszystkie rozwiązania (wsparcia dla odbiorców energii - PAP), które już zostały wdrożone i te, które są planowane do wdrożenia.

Jak wymieniła, chodzi o wszystkie obniżenia podatków na energię i prąd oraz dodatek osłonowy, ochronę taryfową odbiorców gazu, całą tarczę dla odbiorców i ciepła. "Również planowana i przygotowywana jest przez resort klimatu tarcza energetyczna skierowana zarówno dla odbiorców wrażliwych jak i gospodarstw domowych" - wymieniła.

Dodała, że są też rozwiązania projektowane na poziomie europejskim. "Rynek energii jest wspólnym rynkiem europejskim i to tam są podejmowane kluczowe decyzje, tam są kształtowane dyrektywy i rozporządzenia, które określają sposób wyznaczania cen energii na rynkach krajowych" - powiedziała. Dodała, że to dziś największe wyzwanie dla Polski i wszystkich państw europejskich.

Szefowa resortu klimatu przypomniała, że to o tym była ostatnia Rada w formacie ministrów ds. energii. "I o tym będzie Rada 30 wrześnie br." - podała. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ szb/ drag/ wkr/ lgs/ mhr/