Minister Buda: Największe banki chętne do wprowadzenia "Bezpiecznego kredytu"

"Mieszkanie Plus" a wykup lokalu. Minister Buda mówi o szczegółach Rząd nie może do końca się zdecydować czy program "Mieszkanie Plus" był sukcesem, czy porażką. Wiadomo jednak na jakich zasadach ma być możliwy wykup ok. 2800 mieszkań. Będzie możliwość wykupu lokalu na zasadach bezpiecznego kredytu albo opcja "dojścia do własności" z dopłatą państwa - poinformował w czwartek minister rozwoju Waldemar Buda.