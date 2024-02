Oto kandydaci do RN Grupy Azoty. Resort poinformował o wyborze Ministerstwo Aktywów Państwowych wskazało pięciu kandydatów do rady nadzorczej Grupy Azoty. Na przewodniczącego RN zaproponowano Huberta Komolę. Kandydatami do rady są również Mirosław Sobczyk, Piotr Marciniak, Artur Rzempała i Artur Kucharski - poinformowała spółka w komunikacie.