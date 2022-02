Minimalne zmiany indeksów na GPW. Mniej użytkowników Allegro

fot. Tomasz Ras / / Puls Biznesu

Wobec mniejszych emocji związanych sytuacją na wschodzie Europy sesja na GPW toczyła się w mieszanych nastrojach skorelowanych z sentymentem rynków bazowych. Finał handlu pokazał, że rynek trwa w zawieszeniu.

Paliwa do odbicia na rynkach europejskich po kolejnej poniedziałkowej sesji z cyklu risk-off wystarczyło do rana w środę. Podobnie było na GPW, gdzie poranne zwyżki indeksów w dalszej części handlu traciły na impecie, a w końcówce sesji byki walczyły o utrzymanie, chociaż minimalnych wzrostów.

W finale handlu WIG20 lekko wzrósł o 0,14 proc. Z kolei jeszcze mniej zwyżkował WIG o 0,11 proc. Minimalne nad kreską był mWIG40 (0,07 proc.), a sWIG80 spadł o 0,15 proc. W konsekwencji WIG140 był o 0,1 proc. wyżej. Obroty wyniosły 951 mln zł, z czego 819 mln przypadło na WIG20.

Współgrało to z mieszanym nastrojami w Europie, gdzie DAX i CAC40 zniżkowały o ok. 0,2 proc. a IBEX wzrósł o ok. 0,2 proc.

Powrót do tematów związanych z polityką banków centralnych i podnoszenia stóp procentowych przełożył się na wzrosty sektora bankowego (0,46 proc.) Liderami branżowych indeksów były jednak sektory nieruchomości (2,26 proc.), chemii (1,96 proc.) i producentów gier (1,71 proc.)

Wśród 14 opracowywanych indeksów branżowych, 6. zaliczyło spadki, którym przewodziły motoryzacja (-0,64 proc.), informatyka (-0,89 proc.) i sektor spożywczy (- 1,45 proc.)

Seria kolejnych wiadomości z geopolitycznego obszaru wpływała mocno na rynki w ostatnich dniach. Gdy wyceniane ryzyko konfliktu nieco osłabło rynki powróciły do wyceny zaległych gospodarczych tematów jak polityka monetarna banków centralnych i kondycja gospodarki, której kończy się dopływ rekordowo taniego pieniądza. W Polsce inwestorzy nasłuchiwali informacji nt. wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości. Jednak niekorzystny dla polskiego rządu wyrok nie okazał się czynnikiem osłabiającym złotego, który w obliczu deeskalacji (póki co ) napięć dyplomatycznych zyskał w stosunku do głównych walut.

Sesja na WIG20 pełna była przetasowań. Otwarcie pokazywało wzrosty wszystkich spółek z koszyka, które po końcowym fixingu utrzymały się na 11. ich liderami były spółki z sektora finansów, czyli Pekao (2,04 proc.) i PZU (1,30 proc.). Stawkę rosnącej części koszyka finansowego uzupełnił Santander (0,33 proc.).

Powyżej 1 proc. zdołał wzrosnąć jeszcze tylko kurs Orange (1,1 proc.) PKN Orlen zyskał 0,6 proc. i ogłosił, że złożył do UOKiK wniosek o wyrażenie zgody na powołanie spółki joint venture Orlen Synthos Green Energy, która ma odpowiadać za przygotowanie i komercjalizację technologii małych reaktorów jądrowych (SMR).

Po wczorajszym udostępnieniu wersji „Cyberpunka 2077” na konsole nowej generacji i wydaniu patcha 1.5 na wszystkie platformy serię wzrostów podtrzymał CD Projekt (0,52 proc.)

Spośród zniżkujących, krajowych blue chipów były kursy przede wszystkim Tauronu (-1,96 proc.) i JSW (-2,06 proc.). Najsłabiej natomiast zachował się kurs Allegro, który po porannym, dobrym otwarciu przez resztę dnia tylko tracił, ostatecznie oddając 3,82 proc. Jak wynika z danych podanych przez PAP Biznes, liczba użytkowników Allegro spadła w styczniu 2022 r. o ponad 100 tys.

Mieszane nastroje na rynkach były odzwierciedlone w różnej postawie spółek z tych samych branż. Tym samym spadki zaliczyły między innymi PKO BP, CCC czy Lotos.

W drugiej linii na uwagę zasługuje wzrost kursu Huuuge o 14,84 proc. po tym jak spóła ogłosiła, że przeznaczy do 100 mln zł na skup akcji własnych. Dobrze zachował się też kurs Develii (9,18 proc.). Zarząd uważa, że cena wezwaniu jest zbyt niska podobnie jak fundusze emerytalne obecne w akcjonariacie, które ogłosiły, że nie sprzedadzą akcji spółki w wezwaniu.

MKu