Wyczekiwanie na giełdzie przed decyzją Fedu. Siła przyciągania Ameryki

Lekko na plus w odróżnieniu od rynków bazowych zakończyła się środowa sesja na warszawskim parkiecie. Rynki czekają na decyzję Fedu, która będzie głównym znakiem drogowym na inwestycyjnej mapie drogowej najbliższych tygodni.

WIG20 zyskał 0,18 proc. WIG wzrósł o 0,21 proc. Wyżej był mWIG40 (0,32 proc.), a niżej sWIG80 (-0,09 proc.). Obroty wyniosły 932 mln zł, z czego 817 mln dotyczyło WIG20.

Podobnie jak we wtorek WIG20 podążył nieco swoją drogą w porównaniu do rynków bazowych. W Europie akcje wyraźnie rosły w obliczu niespodziewanej informacji o nadzwyczajnym posiedzeniu EBC, które według doniesień było zwołane z powodu rosnących rentowności obligacji południowych krajów strefy euro, zwłaszcza Włoch.

Po spotkaniu wydano komunikat o nowym instrumencie wspomagającym pomoc dla najbardziej zadłużonych krajów i większej elastyczność banku w ramach programu skupu aktywów. Jastrzębie zapowiedzi sprzed tygodnia zostały więc szybko złagodzone po skonfrontowaniu się z rynkiem długu (największym rynkiem finansowych aktywów na świecie), który zaczął wyprzedawać obligacje, powodując wzrost rentowności.

Centralnym punktem dnia, ale też zapewne całego miesiąca, będzie decyzja Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), organu Fedu, odpowiedzialnego za politykę monetarną największej gospodarki świata.

„Bardzo dawno na rynku nie było tak dużo niepewności przed decyzją ws. wysokości stóp procentowych w USA jak w tym tygodniu. O ile do ubiegłego piątku przesądzone wydawały się dwie podwyżki stóp procentowych o 50 punktów bazowych, na co jednoznacznie wskazywały wypowiedzi przedstawicieli Fedu, to po wyższych od oczekiwań danych o inflacji za maj wszystko się zmieniło” - napisali w porannym komentarzu analitycy BM mBanku.

To na to wydarzenie kalibrują się rynki na całym świecie, w tym polska GPW, na której, z uwagi na święto nie odbędzie się czwartkowa sesja, kiedy reszta rynków będzie wyceniać wagę decyzji Fed.

Być może z tego względu przez większość sesji najważniejszy polski indeks notował spadki przekraczające 1 proc. w odróżnieniu od reszty Europy (gdzie wzrosty wynosiły średnio 1,5 proc.). Dopiero mocno wzrostowy początek handlu na Wall Street był impulsem do dynamicznego wyciągnięcia indeksu na plus, w ostatnich dwóch godzinach handlu. W dodatku była to ostatnia sesja przed piątkiem, kiedy przypada rozliczenie czerwcowej serii kontraktów terminowych i tzw. dzień trzech wiedźm, który z reguły charakteryzuje się podwyższoną zmiennością i większymi obrotami.

Po piątkowej sesji nastąpi też kwartalna rewizja indeksów. Indeks średnich spółek opuści Biomed i Playway, a ich miejsce zajmą Grupa Pracuj i Bogdanka. Z kolei w sWIG80 oprócz „spadkowiczów” z mWIG40 pojawi się też STS Holding i Lubawa. Z indeksem pożegnają się Answear, Bogdanka, Coalenergy oraz Trakcja.

Sam środowy handel odznaczył się podziałem rynku na 8 rosnących indeksów sektorowych i 6 spadających. Najwięcej zyskały banki (1,82 proc.), energetyka (1,24 proc.) i górnictwo ( 1,42 proc.). Spadkom przewodziły spółki odzieżowe (-3,9 proc.) oraz spożywcze (-3,53 proc.).

W WIG20 wyróżnił się spadek LPP (-4,94 proc.) w reakcji na wyniki spółki opublikowane we wtorek, gorsze od prognoz. Słabiej radziły sobie też kursy Dino (-3,42 proc.) i Pepco (-3,2 proc.) - spółek z branży detalicznej.

W dół poszły kursy obydwu spółek paliwowych. PKN Orlen stracił 0,11 proc., a Lotos zniżkował o 0,33 proc. NN OFE proponuje, by Lotos wypłacił ok. 647 mln zł dywidendy za 2021 rok, pod warunkiem podjęcia przez walne PKN Orlen i Lotosu uchwał o połączeniu.

Odbicie po wyznaczeniu we wtorek historycznych minimów, zaliczył kurs Allegro (2,79 proc.). Wyżej notowano także akcje mBanku (2,83 proc.) i pozostałych banków. Pekao (1,08 proc.) poinformowało o wypłacie 4,3 zł dywidendy na akcję, a dzień dywidendy ustalono na 25 lipca br.

Wzrosty notował także PGNiG (0,83 proc.), w obliczu perturbacji na rynku gazu w związku problemami w USA i Rosji. Wyżej były JSW (1,25 proc.), KGHM 1,42 proc.) czy PGE (1,93 proc.)

