"Minecraft", nalepiej sprzedająca się gra świata, pobił kolejny rekord

Sarmaci, chłopi i pańszczyzna z odrobiną absurdu i humoru. Netflix bierze się za historię i kręci serial o XVII-wiecznej Polsce "Człowiek dochodzi do czegoś ciężką pracą swoich chłopów to zabrać mu to. Taka mentalność" - to zdanie z trailera Netflixa podbija sieć. Platforma streamingowa zabierze widzów w podróż w czasie do 1670 roku i Adamaczyszach.