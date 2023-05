Minął tydzień od otwarcia lotniska Warszawa-Radom. Ilu pasażerów udało się odprawić?

Lotnisko Warszawa-Radom odprawiło w ciągu pierwszego tygodnia funkcjonowania 1729 pasażerów. Wszystkie operacje lotnicze przebiegały bez zakłóceń - poinformowała PAP w piątek rzeczniczka Polskich Portów Lotniczych (PPL) Anna Dermont.

"Cieszymy się, że wszystko idzie sprawnie. Jesteśmy zadowoleni zarówno z liczny pasażerów, jak i z ich pozytywnych wrażeń po wizycie na lotnisku w Radomiu. Pasażerowie doceniają komfort, i przestrzeń, i wygodę lotniska" – powiedziała rzeczniczka PPL.

Dermont wskazała, że obecnie lotnisko Warszawa-Radom odprawia 12 operacji tygodniowo; są to rozkładowe rejsy pasażerskie. Jednak – jak zauważyła - według planu w przyszłym miesiącu liczba pasażerskich operacji lotniczych wzrośnie prawie trzykrotnie w porównaniu do sytuacji obecnej. "W czerwcu dojdą też rejsy czarterowe, więc liczba operacji w tym miesiącu będzie rosła, z 18 do 32 w ostatnim tygodniu" – podkreśliła Dermont.

Uroczyste otwarcie lotniska Warszawa-Radom z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego odbyło się 27 kwietnia br. Tego samego dnia w Radomiu wylądował pierwszy samolot rejsowy; był to lot z Paryża. Dzień później pasażerowie odlecieli do stolic Włoch i Francji.

Zgodnie z informacją podaną przez rzeczniczkę PPL w piątek w ciągu obejmującego długi weekend majowy pierwszego tygodnia funkcjonowania radomski port lotniczy odprawił 1729 pasażerów.

Z Radomia PLL LOT oferują regularne połączenia do Paryża, Rzymu, Prewezy, Tirany i Warny. Wypoczynek wakacyjny z wylotem z Radomia organizuje także dziewięć biur podróży: Coral Travel, Exim Tours, Greckie Podróże, Itaka, Nekera, Rainbow, Rego-Bis, Sun and Fun Holidays czy TUI. Touroperatorzy na wakacje lotami czarterowymi zabiorą pasażerów m.in. do Antalyi, Burgas, ale też Warny i Tirany.

Infrastruktura radomskiego lotniska umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, czyli A320 lub B737, ale także większych maszyn – jak B787 dreamliner.

Z myślą o podróżnych dojeżdżających do Radomia z Warszawy PPL uruchomiło shuttle busy, które kursują pomiędzy warszawskim Okęciem a lotniskiem Warszawa-Radom. Do 15 maja, w ramach promocji, przejazdy w obu kierunkach będą bezpłatne. Rozkład kursów dostosowany jest do aktualnej siatki połączeń radomskiego portu lotniczego.

Do połowy maja darmowy jest także lotniskowy parking w Radomiu. Pod terminal podjeżdżają też kursujące z radomskiego dworca PKP autobusy dwóch linii - 5 i 14. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

