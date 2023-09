Mimo sankcji rosyjski węgiel płynie do Polski. Brejza pokazał nagrania

Polska jako jeden z pierwszych krajów wzywała do surowcowego bojkotu Rosji. Mimo obietnic i przyjęcia unijnych sankcji rosyjski węgiel dalej płynie do Polski - poinformował na dawnym Twitterze senator Krzysztof Brejza i przedstawił nagrania.

fot. IJONK_27 / / Shutterstock

Polski rząd od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji popierał (przynajmniej oficjalnie) stanowcze sankcje gospodarcze wobec Kremla. Wśród nich było m.in. całkowite embargo na rosyjski węgiel, które z czasem rozszerzyło się na całą Unię Europejską. Wschodni kierunek importu był istotny - według danych GUS, w 2021 r. Polska zaimportowała z Rosji ponad 8 mln t węgla. W 2018 roku było to zaś blisko 13 mln ton.

- Jestem w posiadaniu listy kilkudziesięciu statków, które w ciągu dziewięciu ostatnich miesięcy wwiozły do Polski 900 tys. ton węgla z rosyjskich portów - mówił senator Krzysztof Brejza.

Są to statki nieduże, nie masowce. Cały proceder ma opierać się właśnie na częstych kursach małych statków przywożących od dwóch do trzech tys. ton. - Mam informację, że załoga statku Roseburg, który ostatnio wpływał do Szczecina, w stu procentach składała się z Rosjan, kapitanem też był Rosjanin - dodał.

Jak to możliwe? Papier przyjmie wszystko...

- Wiem, że w papierach wpisywany jest węgiel pochodzący rzekomo z innego kraju. Najczęściej z Kazachstanu - powiedział Brejza. - Pojawia się pytanie, czy po doświadczeniach z 2017 roku, kiedy do Polski był wwożony z fałszywą dokumentacją węgiel z Donbasu, można ufać, czy to węgiel tego pochodzenia, który jest wskazywany w dokumentacji - pytał retorycznie.

Senator poinformował, że dwa dni temu, około godz. 3 w nocy w do portu w Szczecinie wpłynął statek Roseburg. Wypłynął z rosyjskiego Wyborga tuż przy granicy z Finlandią, - Zarejestrowałem wpływ tego statku i otwarcie luku. Potwierdzono mi, że statek przywiózł węgiel. Oficer stwierdził, że jest tylko pionkiem w grze - dodał.

O 3:00 w porcie w Szczecinie rozpoczęło się otwieranie ładowni pic.twitter.com/44hh3YXHMY — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023

Krzysztof Brejza podkreślił, że nie udało mu się ustalić, co dalej dzieje się z rosyjskim węglem. - Tego nie wiedzą nawet służby celne - zaznaczył. Polityk domaga się zdecydowanej reakcji pana premiera, Jarosława Kaczyńskiego i innych służb. Nie ma żadnej ochrony kontrwywiadowczej nad tym, co dzieje się w polskich portach - podkreślił.

Krajowa Administracja Skarbowa odpiera zarzuty

Do sprawy importu rosyjskiego węgla odniosła się także Krajowa Administracja Skarbowa. "W odpowiedzi na zarzuty formułowane w debacie publicznej wyjaśniamy: węgiel pochodzący z Rosji jest objęty sankcjami i nie jest importowany do Polski. KAS dba o to, żeby wszystkie sankcje nałożone na Rosję w związku z wojną w Ukrainie były przestrzegane" - przekazano w komunikacie zamieszczonym na portalu X (dawniej Twitter).

#StopFakeNews

W odpowiedzi na zarzuty formułowane w debacie publicznej wyjaśniamy: węgiel pochodzący z Rosji jest objęty sankcjami i nie jest importowany do Polski. KAS dba o to, żeby wszystkie sankcje nałożone na Rosję w związku z wojną w Ukrainie były przestrzegane. pic.twitter.com/5CHKlSeDH1 — Krajowa Adm.Skarbowa (@KAS_GOV_PL) September 27, 2023

JM