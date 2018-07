Milowy krok Tesli. Wyprodukowała 5000 sztuk modelu 3 w tydzień

Z taśm produkcyjnych fabryk Tesli zjechało w ubiegłym tygodniu 7000 samochodów – w tym planowane do końca kwartału 5000 sztuk modelu 3. Wygląda na to, że oczekiwanie niektórych klientów na własny egzemplarz niedługo się skończy – pisze CNBC.

Jednym z niemożliwych, wydawałoby się, celów, jakie Elon Musk postawił sobie na ten rok, było zwiększenie wydajności linii produkcyjnych tesli model 3 do poziomu 5000 szt. tygodniowo. Jeszcze niecały miesiąc temu Tesla produkowała 3500 szt./tydz., a pół roku temu, kiedy produkcja wciąż borykała się z problemem wąskich gardeł, taka obietnica wywoływała więcej uśmiechu niż podziwu.

Elon Musk w swoim stylu zakomunikował jednak światu, że krok milowy udało się osiągnąć – postem na Twitterze. W ostatnim tygodniu czerwca (i jednocześnie ostatnim tygodniu drugiego kwartału 2018 r.), z taśm produkcyjnych zjechało 7000 samochodów, z czego 5000 to właśnie egzemplarze modelu 3. Miał być to pokaz siły – udowodnienie, że spółka jest w stanie zapewnić masową produkcję „masowego elektryka”, jak nazywała model 3 jeszcze przed jego oficjalna prezentacją.

No doubt the vibe is funky in that “makeshift tent,” but it’s not bad either across the street at the #FordRouge plant where a high quality, high-tech F-150 rolls off the line every 53 seconds like clockwork. Come check it out @elonmusk #BuiltFordTough https://t.co/1KoEZIyf0D