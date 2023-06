Millennium DM obniżył rekomendację dla Agory, ale podwyższył cenę docelową

Analitycy Millennium DM, w raporcie z 16 czerwca, obniżyli rekomendację dla Agory do "akumuluj" z "kupuj", ale podwyższył cenę docelową do 9,3 zł z 7,7 zł.

fot. Mateusz Włodarczyk / / FORUM

Raport wydano przy kursie 8,1 zł.

"Grupa Agora to obecnie drugi nadawca radiowy w Polsce, największy operator reklamy zewnętrznej, druga co do przychodów z biletów sieć kin, największy dostawca płatnych subskrypcji prasowych oraz czwarty dostawca treści on-line. Łączny zasięg dzienny mediów do niej należących wynosi 35,4 proc. Przed spółką wciąż wiele wyzwań, co szczególnie widoczne jest w niskiej rentowności biznesu, ale silna pozycja na rynku mediów i szeroki ich wachlarz w ofercie, dają podstawy do wiary w powodzenie realizacji niedawno zaktualizowanej strategii rozwoju" - napisano.

"Zaktualizowaliśmy wyceny DCF i porównawczą, w tej drugiej uwzględniając wzrost znaczenia działalności radiowej. Zmodyfikowaliśmy grupę porównawczą, uwzględniając dodatkowych nadawców tego medium oraz oparliśmy wycenę o wyniki prognozowane na lata 2023 i 2024. Wartość akcji w oparciu o metodę DCF ustaliśmy na 9,3 zł, a na bazie metody porównawczej na 9,2 zł. Przypisują obu metodom jednakowe wagi, otrzymaliśmy cenę akcji w wysokości 9,3 zł, co jest wartością o 14,4 proc. wyższą od bieżącej ceny rynkowej. Oznacza to, że rekomendujemy akumulowanie walorów Agory" - dodano.

Rekomendacja została opracowana przez DM Millennium na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji, której autorem jest Adam Zajler, nastąpiło 16 czerwca 2023 r. o godzinie 12.00.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. (PAP Biznes)

