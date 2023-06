Milka zniknie ze sklepów Ikea w Polsce. Mondelez ma coraz większe kłopoty

Bojkot słodyczy produkowanych przez Mondelez rozszerza się, a wszystko przez dalszą obecność na rosyjskim rynku. Teraz szwajcarskie słodycze znikną ze sklepów Ikea w Polsce.

fot. rblfmr / / Shutterstock

Od kilkunastu dni głośno jest o bojkocie słodyczy Mondelez w krajach skandynawskich. Portfolio słodkości jest dość szerokie - czekolada Toblerone i Milka, ciastka Oreo, Ritz i LU. Klienci jednak odmawiają ich zakupu, by zaprotestować przeciwko dalszej obecności koncernu w Rosji. Teraz bojkot dotarł do sklepów Ikea w Polsce.

- Obecna gama produktów oferowanych przez Ikea Food obejmuje kilka wyrobów czekoladowych od dostawców należących do grupy Mondelez. Oferta ta jest systematycznie zmniejszana i niedługo przestanie być dostępna również w sklepach Ikea w Polsce - informuje Aneta Gil, liderka ds. komunikacji zewnętrznej w sieci sklepów Ikea, cytowana przez portal interia.pl

Co ciekawe, decyzja ta nie jest podjęta pod wpływem chwili, a wpisuje się w długoterminową strategię. - Już od wielu lat stawiamy na produkty cukiernicze pod marką Ikea i stale rozwija własną ofertę wyrobów czekoladowych i słodyczy - podkreśla Gil.

Mondelez w odpowiedzi na bojkot zapowiedział jedynie wydzielenie do końca roku rosyjskiej spółki ze swoich struktur międzynarodowych. Czy to wystarczy, by odzyskać zaufanie klientów?

