Miliony złotych od Ministerstwa Sportu na rozwój polskiego tenisa

W związku z sukcesem Igi Świątek w turnieju French Open minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński zdecydował o przeznaczeniu dodatkowych 2 mln zł na uruchomienie Programu "Tenisowa zima" - podał resort. Ministerstwo przeznaczy także 11,5 mln zł na budowę centrum szkoleniowego tenisistów.

Na stronie Ministerstwa Sportu wyjaśniono, że "milion złotych trafi do kadry kobiet i mężczyzn, drugi milion zostanie przeznaczony na zimowe finansowanie szkolenia kadr młodzieżowych".

Wskazano, że celem Programu "Tenisowa zima" jest wsparcie polskich tenisowych talentów.

Przekazano, że pieniądze dla kadry młodzieżowej przeznaczone będą na pokrycie kosztu wynajmu hal tenisowych w okresie zimowym dla zawodników Kadry Narodowej U12 , U14, U16 i 18, pokrycie kosztów trenera, dofinansowanie organizacji turniejów ogólnopolskich w kategoriach młodzieżowych, sfinansowanie turniejów międzynarodowych organizowanych w kraju, niezbędny sprzęt do treningu, piłki.

Z kolei milion złotych, który trafi do kadry kobiet i mężczyzn, pokryje "koszt wynajmu hal tenisowych w okresie zimowym, pokrycie kosztu pracy trenera tenisa i trenera przygotowania fizycznego, dofinansowanie organizacji turniejów ogólnopolskich, piłki do treningu dla każdego zawodnika".

"Jeszcze przed spektakularnym sukcesem Igi Świątek Ministerstwo Sportu zdecydowało o dofinansowaniu budowy Akademii Tenisowej Tenis Kozerki – Centrum Szkoleniowego Polskiego Związku Tenisowego. Dofinansowanie w wysokości blisko 11,5 mln zł zostało przyznane we wrześniu br. w ramach Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu" - poinformowano.

Jak napisano, "przewidywany całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 23,3 mln zł". "W Kozerkach powstanie nowoczesne Centrum Szkoleniowe Polskiego Związku Tenisowego, gdzie polscy tenisiści będą przygotowywać się do najważniejszych startów. Zostaną wybudowane między innymi: dwie hale tenisowe – mała i duża, 2 korty twarde zewnętrzne, 7 kortów ziemnych, kort centralny ziemny z trybunami, hala sportowa do treningów ogólnorozwojowych, zespół boisk" - podano w na stronie ministerstwa.

Wskazano, że celem "Programu Inwestycji o Szczególnym Znaczeniu dla Sportu" jest "rozwój bazy obiektów sportowych służących potrzebom polskiego sportu wyczynowego dla zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów".

"Inwestycje dotyczą budowy, przebudowy lub remontów obiektów specjalistycznych, spełniających standardy międzynarodowe, mogących stać się areną ważnych zawodów i imprez sportowych rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej. Program obejmuje w szczególności inwestycje w miejscach, gdzie prowadzone będą szkolenia centralne, w tym inwestycje Centralnego Ośrodka Sportu, inwestycje w dużych aglomeracjach miejskich umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy, a także zadania inwestycyjne Instytutu Sportu" - podkreślono. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

