Milionowe wyłudzenia VAT w obrocie cynkiem i stalą. Oskarżonych 10 osób

Dzięki fikcyjnym fakturom w wewnątrzwspólnotowym obrocie cynkiem, ołowiem i włóknem stalowym członkowie grupy wyłudzili lub próbowali wyłudzić nawet 14 mln zł nienależnego zwrotu podatku VAT. Do katowickiego sądu trafił akt oskarżenia, obejmujący 10 osób.

Grupę rozbili policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej w Katowicach, którzy właśnie zamknęli śledztwo w tej sprawie. "Zebrane dowody świadczą o tym, że sprawcy, wystawiając fikcyjne faktury, wyłudzili lub próbowali wyłudzić od Skarbu Państwa przynajmniej 14 milionów złotych" - poinformował w poniedziałek zespół prasowy śląskiej policji.

Według ustaleń postępowania, grupa działała od 2014 do 2015 r., zajmując się uzyskiwaniem nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego obrotu cynkiem, ołowiem i włóknem stalowym. "Działanie sprawców polegało na wystawianiu faktur, dokumentujących fikcyjny obrót tym towarem oraz wprowadzeniu ich do księgowości prowadzonych firm. Na tej podstawie następowało rozliczanie w składanych deklaracjach skarbowych w celu uzyskania z urzędów skarbowych nienależnego zwrotu podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru do podmiotów w Czechach" - opisywali policjanci.

Oskarżeni odpowiedzą także za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy - wyłudzone środki, w celu uwiarygodnienia fikcyjnych transakcji, przyjmowali na rachunki bankowe prowadzonych firm, wykonując przelewy na rzecz kolejnych uczestniczących w przestępczej karuzeli kontrahentów.

Akt oskarżenia trafił do Sądu Okręgowego w Katowicach, przesłała go tam katowicka prokuratura regionalna. Oskarżeni, którzy mają od 32 do 74 lat, odpowiedzą za popełnienie łącznie 25 przestępstw. Czterech z nich zostało aresztowanych. "Zważywszy na fakt, że oskarżeni ze swojego procederu uczynili sobie stałe źródło dochodu, grozi im do 10 lat więzienia" - zaznaczają policjanci. (PAP)

