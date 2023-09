Milion złotych dla gminy z najwyższą frekwencją. Rząd ogłasza projekt "Bitwa o remizy"

Chcemy zachęcić do aktywnego udziału w wyborach. Dlatego ogłaszamy i zachęcamy do udziału w projekcie "Bitwa o remizy". W każdym powiecie ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję wyborczą otrzyma milion złotych - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

fot. Michał Kość / / FORUM

W środę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się konferencja prasowa z udziałem minister klimatu i środowiska Anny Moskwy i komendanta głównego PSP gen. brygadiera Andrzeja Bartkowiaka. "Spotykamy się w temacie Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspólnie z Państwową Strażą Pożarną ratują życie i zdrowie. Ratują przyrodę, uczestnicząc w coraz większej liczbie akcji związanych ze zmianami klimatycznymi. Coraz częściej wyjeżdżają na drogi" - podkreśliła minister klimatu i środowiska.

"W lokalnych społecznościach to są bardzo ważne centra aktywności społecznej i obywatelskiej, gdzie bardzo często, bo w około 16 tys. budynków OSP w całym kraju są ośrodki życia dla całej społeczności lokalnej. Gromadzą się tam świetlice, koła gospodyń wiejskich, grupy kulturalne i śpiewacze. Większości straży pożarnych rozwijają się młodzieżowe drużyny pożarnicze" - wyliczyła Anna Moskwa.

Minister wskazała, że przez ostatnie osiem lat doceniana była praca i codzienne zaangażowanie Ochotniczych Straży Pożarnych. "Nie tylko przez dobre słowo, ale też poprzez odpowiadanie na ich potrzeby. Tak, żeby mogli działać jeszcze lepiej" - zaznaczyła. Dodała przy tym, że dlatego do OSP trafiło m.in. około 3,7 tys. wozów strażackich. Doposażone zostały również strażnice oraz wsparcie rozwoju otrzymały młodzieżowe drużyny pożarnicze.

"Zbliżamy się do bardzo ważnego terminu, do 15 października. Święta demokracji, święta aktywności obywatelskiej. Dlatego chcemy Ochotnicze Straże Pożarne zaprosić do współpracy i wzięcia udziału w tym święcie. Frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach to było w większości Polski średnio 62 proc., a tymczasem w małych miejscowościach, tych do 20 tysięcy mieszkańców ta frekwencja wynosiła od 54 do 59 proc." - podała.

"Chcemy aktywizować te lokalne społeczności, chcemy zachęcić do aktywnego udziału w wyborach. Dlatego ogłaszamy i zachęcamy do udziału w projekcie +Bitwa o remizy+. Wyciągając dobre wnioski z pilotażu termomodernizacji, wsłuchując się w potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych zachęcamy do udziału w rywalizacji. W każdym powiecie ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję wyborczą otrzyma milion złotych" - dodała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Tą wielką akcję, łączy bardzo istotny element. Nie tylko to, że wspieramy tych, którzy na co dzień nas ratują, którzy pomagają, ale też wspieramy demokrację - powiedział w środę komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, inaugurując akcję "Bitwa o remizy".

Bartkowiak zapowiedział, że na wszystkich remizach straży pożarnej zawisną plakaty, informujące o akcji.

Przekazał, że już niedługo wszyscy będą wiedzieli, że ponad 300 milionów złotych trafi do ochotniczych straży pożarnych na na unowocześnienie remiz. "Bo samochody już są, sprzętu jest już bardzo dużo, ale wciąż musimy pamiętać, że w tych remizach przebywają ludzie i oni muszą pełnić służbę w jak najlepszych warunkach" - dodał.(PAP)

autorki: Marta Stańczyk, Aleksandra Kuźniar

