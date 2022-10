Milion tanich biletów od PKP Intercity

fot. Michal Dyjuk / / FORUM

PKP Intercity wprowadziło do sprzedaży milion tanich biletów. Promocja obowiązuje do końca listopada tego roku; w jej ramach za przejazd z Warszawy do Krakowa obowiązująca cena za bilet to 19 zł - poinformował we wtorek prezes PKP Intercity Marek Chraniuk.

"W październiku i w listopadzie zaoferujemy pasażerom milion tanich biletów" - powiedział prezes kolejowej spółki podczas konferencji prasowej.

Obecny na konferencji członek zarządu PKP Intercity Tomasz Gontarz poinformował, że za bilet na przejazd pomiędzy Warszawą a Krakowem, Warszawą a Katowicami czy Warszawą a Poznaniem trzeba będzie zapłacić 19 zł, a za przejazd pomiędzy Warszawą a Lublinem, Warszawą a Białymstokiem trzeba będzie zapłacić 14 zł.

"Promocyjne ceny łączą się z ulgami ustawowymi. (...) Promocja obejmie wszystkie klasy, wszystkie relacja i będzie obowiązywała zarówno w pierwszej jak i drugiej klasie" - dodał.

Prezes PKP Intercity poinformował ponadto, że w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku spółka przewiozła 43,5 mln pasażerów, podczas gdy w rekordowym 2019 roku z jej usług w ciągu trzech kwartałów skorzystało 37 mln podróżnych.

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację pomiędzy dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, łączy mniejsze ośrodki z aglomeracjami. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mk/