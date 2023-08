Miliardy złotych na pomoc dla uchodźców z Ukraińcy. Te województwa zapłaciły najwięcej

Za program 40 zł/dzień za przyjęcie uchodźcy z Ukrainy pod swój dach w sumie województwa zapłaciły prawie 3,6 mld zł. Najwięcej na konta przelano w województwach: mazowieckim (ok. 740 mln zł), wielkopolskim (ok. 350 mln zł) i w śląskim (ok. 347 mln zł). Dokładne wyliczenia podał ekonomista Rafał Mundry na swoim profilu na X (Twitterze).

Po wybuchu wojny w Ukrainie w Polsce schronienie znalazło 1,4 mln Ukraińców. W znacznej części zostali oni przyjęci w domach, później otworzono dla nich m.in. hotele i domy wczasowe. Rząd wprowadził wówczas program 40 zł/dzień. W zamian za dach nad głową i wyżywienie dla uchodźcy państwo przelewało na konta Polaków kwotę na mocy uchwalonej specustawy. Świadczenie w większości przysługiwało na okres 60 dni od momentu przekroczenia granicy, ale w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone.

Kwota wydana na program 40 zł/dzień Województwo Kwota pomocy w zł Liczba złożonych wniosków Liczba uchodźców, którym udzielono pomocy Data przekazania danych 1. Dolnośląskie 335,6 mln Brak danych Brak danych 17.07.2023 2. Kujawsko - pomorskie 126,2 mln Brak danych Brak danych 30.06.2023 3. Lubelskie 152,5 mln 12,3 tys. 67,5 tys. 17.07.2023 4. Lubuskie 111,7 mln 25,9 tys. 42,4 tys. 30.06.2023 5. Łódzkie 244,6 mln 55,9 tys. 137,7 tys. 30.06.2023 6. Małopolskie 288 mln 69,8 tys. 97,3 tys. 03.07.2023 7. Mazowieckie 740 mln Brak danych 465 tys. 15.07.2023 8. Opolskie 92,6 mln Brak danych Brak danych 30.06.2023 9. Podkarpackie 136,8 mln 30,7 tys. 91 tys. 30.06.2023 10. Podlaskie 55,5 mln 14,3 tys. 21,7 tys. 31.07.2023 11. Pomorskie 266,4 mln 62,5 tys., 125,6 tys. 15.07.2023 12. Śląskie 346,7 mln 80,9 tys. 112 tys. 30.06.2023 13. Świętokrzyskie 71 mln 16,5 tys. Brak danych 14.07.2023 14. Warmińsko- mazurskie 78,6 mln Brak danych Brak danych 12.07.2023 15. Wielkopolskie 350,2 mln 79 tys. 168,8 tys. 30.06.2023 16. Zachodniopomorskie 197,3 mln 43,6 tys. 93,3 tys. RAZEM: 3,593 mld 492 tys. 1,4 mln Źródło: wpis na X ekonomisty Rafała Mundrego

Ekonomista napisał to w kontrze do 2 tys. nielegalnych imigrantów, przed którymi ostrzega rząd PiS (i m.in. w ich sprawie urządza referendum przy okazji jesiennych wyborów parlamentarnych). Jak jednak wielokrotnie wspominaliśmy na łamach portalu, relokacja ma przede wszystkim dotyczyć legalnych imigrantów.

Polska (a dokładnie Polacy)

przyjęli pod swój dach 1,4 MILIONA Ukraińców

Rząd wydał na to 3,6 mld zł



A dziś rząd obawia się przyjęcia 2 tys. imigrantów? 🤔



Którzy i tak po kilku dniach uciekliby od nas na Zachód? Bo to Niemcy, Francja czy UK to ich cel.

Zastanowiłbym się czemu… https://t.co/ciDXRR82MC pic.twitter.com/A0yOcDVGaR — Rafał Mundry (@RafalMundry) August 13, 2023

Relokacja imigrantów w UE oczami UE Na wstępie należy zaznaczyć, że nie ma jeszcze żadnej decyzji podjętej w sprawie relokacji imigrantów. Jest więc czas, by zgłaszać zastrzeżenia do proponowanych rozwiązań. Najważniejszą kwestią, jaką przemilczał PiS, jest fakt, że we wniosku w sprawie rozporządzenia o zarządzaniu azylem (a więc w skrócie relokacji), państwa członkowskie wynegocjowały zapis o częściowe lub zupełne wyłączenie tych, które znajdują się pod "silną presją migracyjną". Na ten punkt powołały się spokojnie we wniosku Czechy, zamiast wymachiwać stępioną szabelką. Dokładnie przepis stanowi: „Państwa członkowskie będące beneficjentami nie powinny być zobowiązane do wykonania swoich zobowiązań w zakresie wkładu na rzecz puli solidarnościowej […]. Jeżeli państwo członkowskie znajduje się pod presją migracyjną lub uważa, że znajduje się pod presją migracyjną […] powinno móc wystąpić o częściowe zmniejszenie lub całkowite zwolnienie z wniesienia wkładu”. Ten punkt odnosi się do państw tj. Grecja, Włochy, Hiszpania, Malta czy Cypr, które zmagają się z napływem uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu oraz Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Litwy, czyli takich, które przyjęły znaczną część uchodźców z Ukrainy. Kto nie zdecyduje się na przyjęcie uchodźców, nie będzie karany opłatą. Kolejny przepis stanowi o alternatywnych środkach solidarnościowych, a wśród nich wymienia się m.in. szkolenia, sprzęt techniczny, usługi. I kolejna nieścisłość - relokowani nie będą nielegalni imigranci. Liczby mówią o 2 tys. relokowanych rocznie. W praktyce w Polsce w analogicznym okresie rejestruje się 136 tys. pracowników z krajów określanych "spoza kontynentu". Więc liczba proponowana przez UE to zaledwie igła w stogu siana.

