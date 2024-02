Polska w centrum uwagi, mieszkania nie stanieją i WIG najwyżej w historii

Połowa lutego już za nami. Poznaliśmy ważne dane z polskiej gospodarki, ale też ze Stanów Zjednoczonych. Jedni są zadowoleni z inflacji, inni nie, na pewno jednak kierowcy nie mają powodów do zadowolenia. Przypominamy najważniejsze wykresy minionego tygodnia.

Rewizje za poprzednie kwartały sprawiły, że statystyki produktu krajowego brutto za czwarty kwartał wymknęły się spod kontroli ekonomistów. Dynamika kwartalna okazała się nadspodziewanie dobra, lecz wzrost w ujęciu rocznym nieco rozczarował.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Styczeń przyniósł głęboki spadek inflacji CPI w Polsce – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Ekonomiści dodają jednak, że inflacyjny regres jest przejściowy i w dalszej części roku inflacja znów zacznie rosnąć.

Bankier.pl na podstawie danych GUS

Świat finansów już od pewnego czasu spekuluje, że źródłem kolejnego kryzysu finansowego będzie rynek nieruchomości komercyjnych. Na razie w tym kontekście mówi się głównie o Stanach Zjednoczonych, ale podobna bomba tyka także w Europie.

Rezerwa Federalna

Koniec tygodnia przyniósł garść nowych rekordów w Europie i na GPW. WIG20 poprawił szczyt obecnej hossy, a jego zwyżka od dna bessy zbliża się do 80 proc. Nowy historyczny rekord poprawił WIG, którego indeks zaliczył także najwyższe tygodniowe zamknięcie. Pierwszy raz powyżej 80 tys. pkt.

Zaskoczenia nie było. Zgodnie z naszymi przewidywaniami sprzed tygodnia doszło do dalszego wzrostu cen paliw w Polsce. Negatywną niespodzianką jest bardzo duża skala podwyżek cen oleju napędowego. A benzyna Pb98 znów kosztuje ponad 7 zł/l.

Styczniowy odczyt inflacji CPI dla Stanów Zjednoczonych nieprzyjemnie zaskoczył rynki finansowe. Wygląda na to, że inflacja w największej gospodarce świata jest bardzo „lepka”, co może uniemożliwić Rezerwie Federalnej wiosenne cięcie stóp procentowych.

Bankier.pl na podstawie danych BLS

Ograniczona podaż i popyt rozpalony dopłatami w ramach „Bezpiecznego kredytu 2 proc.” w dalszym ciągu windują ceny mieszkań. Choć wnioski nie są już przyjmowane, to – w opinii ekspertów – ceny mieszkań będą rosły już przez samą zapowiedź kolejnego programu dopłat „Mieszkanie na start”. Pokazują to najnowsze odczyty indeksu urban.one.

Bankier.pl

W czwartym kwartale produkt krajowy Japonii był realnie mniejszy niż w kwartale poprzednim. Był to już drugi taki kwartał z rzędu, co wśród ekonomistów przyjęło się określać mianem „technicznej recesji”. W ten sposób to pogrążone w gospodarczym kryzysie Niemcy formalnie stały się trzecią gospodarką świata.

Trading Economics

Najnowszy zestaw danych dotyczący funkcjonowania PPK pokazuje, że zysk statystycznego uczestnika programu może przekraczać już 150 proc. po nieco ponad 4 latach oszczędzania. Rośnie też liczba rachunków, która przekroczyła na koniec stycznia 4 miliony. Dopłaty roczne dla uczestników przekroczyły miliardy złotych.

mojeppk.pl

Raport o kwartalnych zmianach w portfelu Berkshire Hathaway kontrolowanym przez Warrena Buffetta pokazuje, że miliarder dojrzał do decyzji, by ściąć udziały w spółce Apple. Ostatni raz sprzedawał akcje giganta z Cupertino trzy lata temu. Z drugiej strony dokupił akcje wielkich koncernów paliwowych.

Przez lata NATO utrzymywały na swych barkach Stany Zjednoczone. Ostatnie słowa Donalda Trumpa o zbyt niskich wydatkach na wojsko padają w niefortunnym momencie - dziesięciu europejskich członków sojuszu osiągnęło w zeszłym roku cel w postaci przeznaczenia na obronność co najmniej 2 proc. PKB. Jak na tym tle wypada Polska?

Washington Post

Podatnicy PIT-u wpłacili do budżetu rekordową sumę: 91,7 mld zł, czyli o jedną trzecią więcej niż przed rokiem. To najwyższa w historii kwota podatku od osób fizycznych, która wpłynęła do budżetu państwa.

opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów za lata 2019-2023

Zmiany w podatku Belki coraz bliżej, przynajmniej tak wynika z komunikatów ministerstwa finansów. Odpowiadamy, czego możemy się spodziewać w nowelizacji przepisów i jak wypadamy na tle innych krajów w kontekście opodatkowania zysków kapitałowych. Pytamy o zdanie brokerów, czy proponowanymi zmianami nie wylejemy dziecka z kąpielą.