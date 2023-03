Miliardy euro nie dla Węgier? Rząd Orbana nie zrealizował zobowiązań koniecznych do odblokowania funduszów unijnych

Rządowi Viktora Orbana nie udało się do końca marca zrealizować zobowiązań, które były konieczne do odblokowania miliardów euro funduszy unijnych – napisał w czwartek węgierski dziennik „Nepszava”.

fot. Alexandros Michailidis / / Shutterstock

Węgierski rząd zamierzał do końca marca wywiązać się ze wszystkich zobowiązań, które umożliwiłyby wypłatę ponad 12 mld euro. Komisja Europejska uzależniła to od spełnienia 27 warunków; większość z nich dotyczy walki z korupcją i niezawisłości sądownictwa.

Jak podkreśla dziennik, termin końca marca był dobrowolnym zobowiązaniem węgierskiego rządu, więc opóźnienia nie wiążą się na razie z utratą środków.

Część zmian władze węgierskie wprowadzały już w zeszłym roku. To właśnie koniecznością szybkiego uchwalenia potrzebnych przepisów tłumaczono m.in. opóźnienia w ratyfikacji przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Komisja Europejska uzależnia jednak wypłacenie środków od spełnienia wszystkich niezbędnych warunków – zauważa „Nepszava”.

W zeszłym tygodniu Janos Boka, sekretarz stanu w ministerstwie sprawiedliwości Węgier twierdził, że negocjacje z Brukselą są już na końcowym etapie.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2023. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2023 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

„Według naszych źródeł zaznajomionych z dokumentacją negocjacje są na finiszu, ale nie zostały jeszcze zakończone, więc termin końca marca uległ przesunięciu. Komisja Europejska wciąż analizuje węgierski pakiet propozycji i w niektórych przypadkach czeka na dokładne informacje o planach Budapesztu” – pisze dziennik.

W grudniu 2022 r. Rada UE przyjęła węgierski Krajowy Plan Odbudowy o wartości 5,8 mld euro, jednak uzależniła wypłaty od spełnienia 27 warunków, określanych „super kamieniami milowymi”. Jednocześnie zamrożone pozostaje 6,3 mld euro w ramach funduszu spójności.

Ponadto rząd w Budapeszcie jest w sporze z Komisją Europejską co do uczestnictwa węgierskich szkół w programach Erasmus+ oraz Horyzont Europa; Bruksela zgłasza zastrzeżenia do procedur zarządzania publicznymi uczelniami na Węgrzech.

Z Budapesztu Marcin Furdyna