Miliardowe zyski sektora bankowego. NBP podał najnowsze dane

DEPOTRACKER BANKIER.PL Koniec złotych czasów dla oszczędzających? Najlepsze lokaty oferują tyle, co półtora roku temu Ostatni kwartał ubiegłego roku nie przyniósł zaskoczeń na rynku lokat, które już od kilku miesięcy przynoszą coraz to niższy zysk. W przypadku ofert na 3 oraz 12 miesięcy średnie stawki na najlepszych propozycjach wróciły do poziomów z połowy 2022 r.