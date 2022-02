Miliardowe zyski PGNiG. Pomogły kontrakty na ceny gazu

fot. Viktor_IS / / Shutterstock

Szacunki wyników za IV kwartał gazowego PGNiG pokazują, że spółka na kontraktach terminowych zarobiła kilka miliardów, chociaż spodziewano się straty.

Wszystkich interesowało, jak PGNiG poradziła sobie z jesiennym rajdem cen gazu i rozliczeniem kontraktów zabezpieczających ich ryzyko, o które pytali liderzy opozycji (część zarzucała spółce spekulacyjny charakter zawieranych kontraktów i ponad miliard strat). Z zaprezentowanego raportu spółki wynika, że w IV kwartale PGNiG wypracowało 2,328 mld zł na wycenie i realizacji instrumentów zabezpieczających ceny gazu. Jeszcze w styczniu mówiło się, że w wynikach na tej pozycji może pokazać się nawet strata w wysokości 1 mld zł. W dodatku po tym jak w trzecim kwartale na rynku instrumentów pochodnych wyniosła aż 812 mln zł.

Cały zysk netto w IV kwartale, ma według szacunków wynieść 3,09 mld zł – to historyczne najlepsze kwartalne wyniki spółki (bez wyników za II kw. 2020 r. i jednorazowego wpływ od Gazpromu na 1,5 mld dolarów).

Kurs rośnie koło południa o ponad 8 proc., Akcje w dodatku zostały mocno przecenione w ostatnim czasie i na początku wtorkowego handlu zaliczyły swoje ponad roczne minima.

„Wyniki PGNiG są dużo lepsze od oczekiwań, po pierwsze za sprawą bardzo dobrych wolumenów produkcji w upstreamie, czego można się było spodziewać biorąc pod uwagę wcześniej opublikowane dane operacyjne, a po drugie - spółka zaksięgowała 2,3 mld zł zysku na hedgingu, podczas gdy oczekiwaliśmy 1 mld zł straty. Te dwa czynniki determinują wyniki, ale w każdym segmencie są one lepsze od naszych oczekiwań" - powiedział PAP Biznes Łukasz Prokopiuk, analityk DM BOŚ, cytowany przez PAP.

Jednym z wykorzystywanych instrumentów do zabezpieczenia stabilności handlu są kontrakty SWAP na indeksy cen gazu, które mają ograniczyć wpływ wahań ceny nabycia i sprzedaży gazu na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Wartość tych instrumentów jest pochodną ceny gazu. PGNiG, podobnie jak inne spółki obrotu, może ponosić czasami stratę na instrumentach zabezpieczających, tym bardziej w sytuacji nieoczekiwanego i bardzo dynamicznego wzrostu cen gazu. Innym razem gdy ceny są w miarę stabilne, rozliczenie może przynieść dodatkowe wpływy. Należy pamiętać, że wypłata na instrumentach finansowych jest równoważona pozytywnym wynikiem z działalności na rynku fizycznym i odwrotnie.

Spółka podała, że głównym źródłem poprawy wyników finansowych był także segment Poszukiwanie i Wydobycie. EBITDA tego segmentu wzrosła do 8,11 mld zł z 0,21 mld zł, z kolei EBITDA segmentu Obrót i Magazynowanie wyniosła minus 1,06 mld zł, podczas gdy rok wcześniej była dodatnia na poziomie 1,39 mld zł.

To specyfika biznesu PGNiG, która wzajemnie się uzupełnia i zapewnia dywersyfikację przychodów z podstawowych segmentów działalności. Są nimi dla spółki Poszukiwanie i Wydobycie, Wytwarzanie, Dystrybucja oraz Obrót i Magazynowanie. Gdy w roku 2020 ceny gazu były na wieloletnich minimach, na EBITDA największy wpływ miał segment Obrót i Magazynowanie. Teraz, gdy ceny są wysoko, za wypracowanie wyniku w głównej mierze odpowiada segment Poszukiwanie i Wydobycie. Jest to swego rodzaju równoważnie przychodów w działalności operacyjnej.

„W ubiegłym roku, zwłaszcza w IV kwartale, kiedy nastąpił wzrost cen gazu, to prawie całą EBIDTA zbudowaliśmy na segmencie poszukiwania i wydobycia, w dużej mierze za granicą. Dzięki trafnym decyzjom inwestycyjnym, m.in. nabyciu 21 koncesji na norweskim szelfie kontynentalnym, udało się wypracować ponad 8 mld zł EBIDTA wyłącznie na poszukiwaniu i wydobyciu” – powiedział w Programie I Polskiego Radia prezes PGNiG Paweł Majewski.

W całym 2021 roku skonsolidowany zysk netto PGNiG spadł do 6,19 mld zł z 7,34 mld zł w 2020 roku (wpływ od Gazpromu), a EBITDA wzrosła do 15,6 mld zł z 13,01 mld zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów, obligacji i leasingu na koniec 2021 r. wyniósł 14,6 mld zł, co oznacza wzrost o 10,5 mld zł rdr, w tym wzrost w IV kwartale 2021 r. o 8,5 mld zł.

Michał Kubicki