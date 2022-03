Miliardowe zyski JSW na horyzoncie. Analitycy podnoszą wyceny

fot. Dawid Lach / / JSW

Nowa rekomendacja od DM BOŚ dla JSW mówi "kupuj" i przewiduje miliardy zysku spółki w 2022 r. Według analityków bieżący rok może być rekordowy pod każdym względem, a wszystko przez historycznie drogi węgiel.

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 20 marca, podnieśli cenę docelową dla akcji JSW w horyzoncie 12 miesięcy do 100 zł i podtrzymali rekomendację dla spółki na poziomie "kupuj". W dniu przygotowania raportu kurs akcji JSW wynosił 69,80 zł.

Rekomendacje oraz wycena publikowane są dla całego rynku nie wcześniej niż po 7 dniach kalendarzowych od daty wydania/aktualizacji rekomendacji DM BOŚ.

Publikacja dla szerokiego rynku odbyła się w poniedziałek, 28 marca przed startem sesji. Kurs piątkowego zamknięcia wyniósł 75,24 zł, co daje potencjał blisko 33-proc. wzrostu do ceny z rekomendacji. Kurs JSW w pierwszej części poniedziałkowego handlu rośnie o ok. 1,5 proc.

Od grudnia 2021 r. to już trzecia rekomendacja dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej od DM BOŚ, ale pierwsza uwzględniająca wpływ wybuchu wojny w Ukrainie i wzrost cen surowców, zwłaszcza węgla koksującego, który stanowił 80 proc. wydobycia JSW w 2021 r. To również pierwsza rekomendacja od wielu lat wskazująca trzycyfrową cenę docelową w perspektywie najbliższych 12 miesięcy.

Ostatnie rekomendacje DM BOŚ dla JSW Data wydania Rekomendacja fundamentalna Rekomendacja relatywna Cena docelowa Kurs z dnia wydania Autor 20.03.2022 Kupuj Przeważaj 100 69.80 Łukasz Prokopiuk 01.02.2022 Kupuj Przeważaj 55 42.04 Łukasz Prokopiuk 05.12.2021 Sprzedaj Niedoważaj 28 42.18 Łukasz Prokopiuk 10.10.2021 Kupuj Przeważaj 70 55.00 Łukasz Prokopiuk 29.08.2021 Kupuj Przeważaj 44 36.60 Łukasz Prokopiuk 26.01.2021 Sprzedaj Niedoważaj 20 33.26 Łukasz Prokopiuk 06.12.2020 Sprzedaj Niedoważaj 10 25.95 Łukasz Prokopiuk dane: bossa.pl

Prognoza DM BOŚ zakłada, ze rok 2022 będzie historycznie najlepszy dla spółki pod każdym względem i JSW zanotuje rekordy na niemal każdej pozycji wyniku finansowego. Według prognozy przychody ze sprzedaży mają przekroczyć 21,13 mld zł i być wyższe o blisko 99 proc. o tych zanotowanych w nie najgorszym 2021 r. Jeszcze więcej ma wzrosnąć EBITDA, bo o ponad 404 proc. do 12,526 mld zł. Największe wrażenie robi jednak przewidywany zysk na poziomie blisko 9,1 mld zł, czyli o 905 proc. więcej niż w zaraportowanych ostatnio rocznych wynikach.

Sporo się mówi o najnowszej rekomendacji DM BOŚ dla spółki JSW. Zaglądnijmy do niej i zobaczmy prognozy, na których oparto wycenę. Cały raport dostępny dla klientów DM BOŚ https://t.co/Ja3ol77xSk pic.twitter.com/BjED4pPLlR — blogi.bossa.pl (@BlogiBossaPL) March 28, 2022

Kolejne lata są oczywiście obarczone większą dozą niepewności, jednak i tak w 2023 r. zakładają wyniki lepsze niż w 2021 r., a za dwa lata wyniki zbliżone do tych z minionego roku. W sumie w najbliższych trzech latach, prognoza zakłada wypracowanie ok. 11 mld zł zysku netto. Prognozy rekomendacji wynikają z cen węgla.

"Ostatnio ceny węgla osiągnęły rekordowo wysoki poziom rzędu 670 USD/t. Nawet przy założeniu, że to poziom spekulacyjny i oczekując normalizacji tych cen, musimy przyznać, że nasze wcześniejsze założenia cen węgla okazały się zbyt konserwatywne. Dlatego po raz kolejny podwyższyliśmy oczekiwania cen węgla na 2022 rok" - napisano w uzasadnieniu.

DM BOŚ obecnie zakłada, że średnia cena węgla w br. osiągnie 461 USD/t (wcześniej prognozowali 350 USD/t) i spodziewa się, że ceny węgla najwyższe będą w II kwartale, a najniższe w IV kwartale.

Roczne wybrane dane finansowe JSW (Bankier.pl)

Warto dodać, że w połowie marca upubliczniono rekomendację od BM mBanku. Tam również analitycy zarekomendowali "kupuj" dla akcji JSW z ceną docelową na poziomie 81,43 zł. Jednak prognozowane przychody miałyby wynieść, według tamtej rekomendacji "tylko" 15,5 mld zł oraz 7,4 mld zł EBITDA i 4,8 mld zł zysku netto.

Najwięcej będzie zależało od rozwoju scenariuszy sankcji i embarg na surowce z Rosji. Perspektywa zrezygnowania niektórych krajów z zakupów rosyjskiego węgla silnie wspiera scenariusz, w którym ceny nie zobaczą szybko oczekiwanej korekty. Światowy handel węglem koksowym opiewa na ok. 300 milionów ton, z czego Rosja ma ok. 11 proc. udział. Najbardziej prawdopodobna jest rezygnacja z zakupów przez Japonię i Koreę, które stanowczo potępiły agresję Rosji. Wówczas aż 7 milionów ton węgla metalurgicznego może zostać uziemiona w Rosji. Odmowa przyjęcia węgla przez inne kraje jak Indie, Chiny czy kraje w Europie jeszcze silniej wspierałoby wzrosty cen węgla - pisali w swoim raporcie analitycy mBanku.

Michał Kubicki