Miliardowa pomoc dla rolników. KE zatwierdziła program Polski, który ma wesprzeć producentów rolnych

ROLNICTWO Wnioski o dopłaty bezpośrednie można składać do 30 czerwca Wnioski o dopłaty bezpośrednie w tym roku można składać do 30 czerwca; ponadto do 17 lipca 2023 r. został wydłużony czas na złożenie zmian do tych wniosków - podało w poniedziałek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.