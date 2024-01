Miliarderzy proszą: opodatkujcie nas. Apel bogaczy do przywódców w Davos

Abigail Disney, Valerie Rockefeller oraz Brian Cox to osoby, których podpisy znalazły się pod listem otwartym wzywającym światowych przywódców do opodatkowania najbogatszych. Inicjatywa grupy Patriotic Millionaires skupiła wokół siebie ponad 250 miliarderów i multimilionerów.

"Nasza prośba jest prosta: prosimy o opodatkowanie nas, najbogatszych w społeczeństwie. Nie zmieni to zasadniczo naszego standardu życia, nie zaszkodzi naszym dzieciom ani wzrostowi gospodarczemu naszych narodów. Ale zamieni skrajne i bezproduktywne bogactwo prywatne w inwestycję na rzecz naszej wspólnej demokratycznej przyszłości" - napisano w liście skierowanym do przywódców biorących udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Wśród sygnatariuszy apelu znalazły się m.in. dziedziczki rodowych imperiów Abigail Disney i Valerie Rockefeller oraz szkocki aktor Brian Cox, znany z roli miliardera Logana Roy’a z serialu "Sukcesja" (chociaż wartość jego prywatnego majątku jest znacznie skromniejsza i opiewa na 15-18 mln dolarów). Łącznie pod listem znalazło się 260 podpisów najzamożniejszych osób z 17 państw świata.

Economic inequality has reached a tipping point, and its cost to our economic, ecological, and democratic systems is severe.



260 millionaires and billionaires have one message for world leaders at Davos: we would be #proudtopaymore to fix the problem.https://t.co/BVcrR0Iued