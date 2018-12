Mikołaj przyniósł inwestorom rózgę. Mocne spadki na GPW

Choć w środę inwestorzy z GPW dali popis optymizmu, czwartek przyniósł mocne rozczarowanie. Spadki na światowych rynkach napędzili powracający po dniu przerwy Amerykanie.

Inwestorzy nie zapamiętają dobrze Mikołajków 2018 roku, 6 grudnia nie przyniósł im bowiem wysypu prezentów, a rózgę w postaci gwałtownych spadków. Sam Mikołaj na rynku zamiast w czapce pojawił się zaś w kominiarce. Czwartek bowiem rozpoczęliśmy od informacji, że na polecenie prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie funkcjonariusze CBA zatrzymali byłego przewodniczącego KNF Andrzeja J. i sześciu podległych mu urzędników. Zatrzymania miały miejsce w związku ze SKOK-iem Wołomin i jest to kolejna - po zatrzymaniu Marka Ch. - odsłona psucia wizerunku Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialnej nie tylko za nadzór nad giełdą, ale i nad systemem bankowym.

To jednak inne zatrzymanie rozgrzało dziś rynki - dosłownie - do czerwoności. W kanadyjskim Vancouver na wniosek rządu USA aresztowano Men Wanzhou – wiceprezes zarządu Huawei i córkę założyciela firmy. Nieoficjalnie wiadomo, że zarzuty dotyczą omijania amerykańskich sankcji na Iran. Czyli czysta polityka. Zdecydowanie zaprotestowała ambasada Chin, co oznacza, że konflikt wszedł już na szczebel rządowy. A przypomnijmy, że jeszcze niedawno rynki wzrostami świętowały zakopanie topora wojny handlowej przez przywódców USA i Chin.

Ta informacja nie została przyjęta dobrze przez inwestorów. Już nad ranem mocne spadki notowały indeksy w Azji, później fala czerwieni przelała się zaś do Europy. Spadki potwierdzały amerykańskie kontrakty terminowe, same indeksy z Wall Street po otwarciu sesji znalazły się nawet przeszło 2,5 proc. pod kreską. Jeszcze mocniej, bo ponad 3 proc., traciły główne zachodnioeuropejskie indeksy giełd w Londynie, Paryżu, Frankfurcie, czy Mediolanie. Warto przypomnieć, że dla Amerykanów dzisiejsza sesja jest drugą, gdy ostro tanieją tamtejsze akcje. Europa w środę - gdy Amerykanie mieli wolne - nieco "zlekceważyła" wtorkowe spadki zza oceanu (indeksy na Starym Kontynencie spadały, ale zdecydowanie słabiej niż na Wall Street). Dziś zaległości są więc "nadrabiane".

Gwiazdą wspomnianej "lekceważącej" środy był WIG20. Indeks polskich blue chipów - mimo tąpnięcia w Ameryce - zdołał sesję zakończyć na plusie. Dziś nie było tak różowo i WIG20 stracił aż 2,6 proc. Z drugiej strony nasz indeks wciąż wypada dużo lepiej niż indeksy zachodnie, czym udowadnia, że dobry listopad nie był przypadkiem. WIG20 wciąż ma ochotę na odrabianie strat, dziś jednak po prostu wyjątkowo nie sprzyjało temu otoczenie. Mimo wszystko nasz indeks uplasował się dziś w połowie stawki europejskich indeksów, a nie w ogonie (jakby to miało miejsce jeszcze kilka miesięcy temu).

Dzisiejsze spadki nie oznaczają, że św. Mikołaj nie zawita w tym roku na rynki. Statystycznie grudzień jest jednym z najlepszych miesięcy dla indeksów giełdowych, istnieją także pewne fundamentalne podstawy, by wierzyć w udaną końcówkę roku. Rynek jednak nie jest obecnie na etapie, w którym ślepo ignoruje negatywne informacje, dyskontując jedynie pozytywne. Wręcz przeciwnie, gdy pojawi się pretekst do spadków, zazwyczaj odbija on się negatywnie na notowaniach indeksów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule " Czy w grudniu na giełdy zawita święty Mikołaj? ".

Spośród indeksów sektorowych na plusie notowania zamknęły jedynie WIG-Leki (+0,4 proc.) i WIG-Budownictwo (+0,7 proc.). Wśród spółek z WIG20 wszystkie zakończyły sesję spadkami, a największy zanotował Eurocash (-4,6 proc.). Relatywnie lepiej zachował się kurs PGNiG (-0,6 proc.). Grupa poinformowała w czwartek, że oferta PGNiG na objęcie udziałów w bloku nr 5 w emiracie Ras Al Khaimah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich została wybrana jako najkorzystniejsza w rundzie przetargowej na udzielenie praw do poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów.

Wśród spółek o średniej kapitalizacji najlepiej wypadł Budimex (+4,8 proc.). Kurs Budimeksu na zamknięciu wyniósł 125,8 zł, co jest najwyższym poziomem od 2 listopada 2018 roku. Na szerokim rynku aż o 27,4 proc. wzrosła wycena Brastera. Od dołka z 4 grudnia akcje Brastera podrożały o około 70 proc. Licząc od początku roku spółka i tak jest jednak na 68-proc. minusie.

Poniżej zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie.

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3045,94 -3,31 -4,04 -5,03 -14,48 -13,07 DAX Niemcy 10810,98 -3,48 -4,31 -5,86 -16,83 -16,31 FTSE 100 W.Brytania 6674,01 -3,58 -5,18 -5,21 -9,17 -13,19 CAC 40 Francja 4780,46 -3,32 -4,51 -5,81 -11,05 -10,02 IBEX 35 Hiszpania 8764,50 -2,75 -3,68 -2,50 -13,94 -12,74 FTSE MIB Włochy 18643,83 -3,54 -2,69 -3,24 -16,42 -14,69 ASE Grecja 652,04 -0,74 5,48 3,52 -10,38 -18,74 BUX Węgry 39747,13 -2,27 -0,29 5,53 5,73 0,94 PX Czechy 1038,59 -1,18 -2,54 -2,59 -1,38 -3,67 RTS INDEX (w USD) Rosja 1134,07 -1,64 -0,63 -1,48 0,24 -1,76 BIST 100 Turcja 92827,29 -1,22 -2,42 -2,01 -11,85 -19,51 WIG 20 Polska 2294,34 -2,56 -0,39 2,87 -4,19 -6,78 WIG Polska 58409,09 -2,17 -0,01 2,61 -6,04 -8,37 mWIG 40 Polska 3997,26 -1,39 1,36 2,79 -15,69 -17,54

Adam Torchała