Mikołaj przybędzie, ale zaciśnie pasa. Program Antykryzysowy

Kosmetyki i perfumy znajdują się na szczycie listy najbardziej pożądanych prezentów świątecznych. Tuż za nimi są w tym roku pieniądze, a na trzecim miejscu - gadżety elektroniczne. Różni się jednak to co chcemy dostać, od tego co sami kupujemy najbliższym. W dzisiejszym Programie Antykryzysowym rozmawiamy o prezentowej liście przebojów, świątecznych wydatkach i o tym jak na tegoroczne święta wpłynie pandemia COVID-19.

W tym roku na święta wydamy średnio 1318 zł, czyli o 29 proc. mniej niż w roku ubiegłym. Zaskoczeniem nie jest na pewno, że kategorią, w której najmocniej ograniczymy wydatki są podróże. Tu spadek aż o 72 proc. Najmniej ograniczymy wydatki na prezenty. Średnio na wszystkie upominki dla najbliższych wydamy 680 zł. - Porównując Polskę do innych krajów europejskich, najpierw trzeba stwierdzić, że Polacy stosunkowo dużo wydają na święta. Jesteśmy gdzieś w środku stawki. Spośród tych pięciu europejskich krajów, które badaliśmy, najwięcej na święta wydadzą Hiszpanie, to jest około 1660 zł, trochę mniej Niemcy – 1570 zł. Następnie jest Polska. Najmniej tradycyjnie wydadzą Holendrzy - mówi Bartek Bobczyński, Dyrektor, Deloitte Digital . - Mikołaj w tym roku przybędzie. Polacy nadal są skłonni wydawać pieniądze i obdarowywać bliskich prezentami. I tutaj wydatki w kategorii prezenty, która stanowi 50 proc. naszego budżetu, spadną najmniej, to jest 8 proc. spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym - dodaje Bobczyński. Posłuchajcie całej rozmowy również w wersji podcastowej.